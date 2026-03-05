Anyaország, Háború :: 2026. március 5. 12:46 ::

Orbán főtanácsadója arra figyelmeztet, tömeges migrációt indíthat el a békeelnökük és izraeli békepajtásaik háborúja

Az iráni konfliktus tömeges migrációs hullámot indíthat el, növeli a terrorveszélyt, ezért folyamatosan elemezni kell a helyzetet - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtök reggel a TV2 Mokka című műsorában.



Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Bakondi György kiemelte: egyelőre még csak az Iránban élő, dolgozó külföldiek indultak haza, de ha a háború folytatódik, megindulhatnak az irániak, illetve az ott élő több mint 3 milliós afgán kisebbség tagjai is Törökországon keresztül a Nyugat-Balkán, Európa felé. Az iráni rezsim százszámra lövi ki a rakétákat, drónokat a környező országokra, és ennek súlyos gazdasági következményei lehetnek - mondta. (Arra persze "elfelejtett" kitérni, mégis hogyan állt elő ez a helyzet... - a szerk.)

Növeli a biztonsági kockázatot az is, hogy az iráni állam síita terrorcsoportokat támogat, melyek ismeretlen része az Európai Unióban van - tette hozzá. Iránban a vallási vezető meggyilkolása után meghirdették a "szent háborút", a dzsihádot, emiatt is nő a veszélye annak, hogy aktivizálódnak az Európában lévő kiképzett "alvó ügynökök" és a spontán radikalizálódott illegális migránsok. Az európai titkosszolgálatok azon dolgoznak, hogy semlegesítsék őket - fejtette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Kiemelte: ezeket a veszélyes tendenciákat folyamatosan elemezni kell. Ezt teszi többek között a magyar Védelmi Tanács a titkosszolgálatok és társszervek információi alapján. A diverziós tevékenység veszélye miatt volt szükség arra is, hogy a magyar kritikus infrastruktúra 75 objektumának fegyveres védelmét átvegye a Magyar Honvédség - tette hozzá Bakondi György. "Ezek fontos, a lakosság ellátását szolgáló, Magyarország belső biztonságát garantáló lépéssorok" - jelentette ki.

Frissítés: valahogy Orbán is elfelejtette megemlíteni, miért is tört ki ez a háború, kik a támadó felek...

"Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be" - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

(MTI nyomán)

