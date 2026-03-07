Anyaország :: 2026. március 7. 21:58 ::

Magyar Péter szerint egykori imádottja egyszerre Gyurcsány és Kádár is

Hatalmas tömeg fogadta Magyar Pétert Pécsett szombat este, teljesen megtelt a Széchenyi tér és környéke, a tiszások tízezresre becsülték a tömeget – írja a 24.

„Kaptunk egy utolsó esélyt, hogy szabad, szuverén országként ünnepeljük az 56-os forradalom 70. évfordulóját” – mondta Magyar Péter, aki elmondta, hogy 50 ezer önkéntes segíti munkájukat.

„A Tisza készen áll a kormányzás felelősségének átvételére. A Tiszának van valódi programja, elismert szakértői” – jelentette ki a politikus, aki elismerte, hogy nehéz lehet fideszes vezetőnek lenni, akiknek már 16 éve nincs semmi programjuk, csak annyi, hogy „folytatjuk a lopást”.

Nincs más út, csak ha egyéniben és listán is a Tiszára szavazunk. Ne higgyetek a szirénhangoknak, a szatellitpártoknak – hívta fel a figyelmet, hogy minden szavazatra szükség lesz a kormányváltáshoz, mert nem kicsit, hanem nagyon kell megnyerni a választást.

„Soha nem látott durva kampány vár ránk. Ne üljetek fel semmilyen provokációnak” – mondta Magyar, majd sorolta a Tisza önkénteseit ért atrocitásokat a közelmúltból.

„Ma Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc. Orbán Viktor az új Kádár János. Kádár János behívta az oroszokat 1956-ban. Most az orosz GRU ügynökei állomásoznak diplomáciai fedésben Budapesten, hogy befolyásolják a választásokat” – mondta Magyar, majd többször skandálta a tömeggel, hogy

Ruszkik haza!

„Mindenki legyen résen! Ha lesz egy hamis zászlós akció, ha jön egy kék-sárga színű drón, tegyétek fel a kérdést, hogy kinek az érdeke” – figyelmeztetett a Tisza elnöke.