2026. május 29. 10:42

Autóbusz ütött el egy nőt Hatvanban

Menetrend szerint közlekedő autóbusz ütött el egy idős nőt Hatvanban - közölte Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az eddig tisztázatlan okból történt balesetben a nő súlyosan megsérült, mentőhelikoptert is riasztottak hozzá, ám végül mentőautóval vitték kórházba.

A 3-as főút Horváth Mihály úti szakaszán jelenleg is teljes útzár mellett helyszínelnek - tették hozzá.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelezte: a sérültet a város hivatásos tűzoltói emelték ki a busz alól.

A MÁV-csoport közlése szerint a Gyöngyös irányába tartó buszjáratok a baleset miatt 10-20 percet késnek, és a helyszínelés ideje alatt nem érintik a Hatvan, Kossuth Lajos utca megállóhelyet.