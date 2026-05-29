Anyaország, Háború :: 2026. május 29. 10:10 ::

Tovább a fideszes úton: a nagyváradi apát brutális kilakoltatása ellen nem szólaltak fel Orbán Anitáék, de a drónbaleset miatt azonnal szolidaritást nyilvánítottak a románok irányába

Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását - közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Anita felidézte: a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat.

"Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet" - fogalmazott a miniszter.

A csütörtöki orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor - írta Orbán Anita.

Frissítés: ugyanígy tett Magyar Péter is

Magyarország miniszterelnöke Facebook-bejegyzésben reagált a Romániában történt incidensre, amely során a jelentések szerint egy orosz drón csapódott be a Galați térségében, és egy lakóház közelében történt robbanásban két ember megsérült.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az eset ismét rámutat Európa és a NATO összetartásának fontosságára. Bejegyzésében határozottan elítélte azokat a támadásokat, amelyek a civil lakosságot veszélyeztetik, illetve egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezetnek.

Magyar Péter közölte, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.

A bejegyzéshez hozzászólt Temesvár polgármestere, Dominic Fritz is, és megköszönte a magyar miniszterelnök támogatását és erkölcsi tisztánlátását. Dan Barna román politikus és az Európai Parlament képviselője is megköszönte Magyar Péter támogatását.

(MTI - Index)