Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását - közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.
Orbán Anita felidézte: a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat.
"Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet" - fogalmazott a miniszter.
A csütörtöki orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor - írta Orbán Anita.
Frissítés: ugyanígy tett Magyar Péter is
Magyarország miniszterelnöke Facebook-bejegyzésben reagált a Romániában történt incidensre, amely során a jelentések szerint egy orosz drón csapódott be a Galați térségében, és egy lakóház közelében történt robbanásban két ember megsérült.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy az eset ismét rámutat Európa és a NATO összetartásának fontosságára. Bejegyzésében határozottan elítélte azokat a támadásokat, amelyek a civil lakosságot veszélyeztetik, illetve egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezetnek.
Magyar Péter közölte, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását.
A bejegyzéshez hozzászólt Temesvár polgármestere, Dominic Fritz is, és megköszönte a magyar miniszterelnök támogatását és erkölcsi tisztánlátását. Dan Barna román politikus és az Európai Parlament képviselője is megköszönte Magyar Péter támogatását.
(MTI - Index)