Anyaország :: 2026. május 29. 11:22 ::

Vádat emeltek a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyében

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyében - tájékoztatta a hajdú-bihari főügyészség sajtószolgálata az MTI-t pénteken.

Közleményükben azt írták, az OLAF ajánlásait is figyelembe véve lefolytatott nyomozást követően emeltek vádat a település későbbi polgármesterével és társával szemben, akik jogosulatlanul próbáltak támogatáshoz jutni.

A vádirat lényege szerint 2018 januárjában a vádlott erdőtulajdonosként nyújtott be pályázatot az uniós és hazai költségvetés által finanszírozott Vidékfejlesztési Program keretében. Kérelmében egy lombkoronasétányt is magába foglaló erdei kirándulóhely megépítésére igényelt több mint 64 millió forintot.

A kérelem benyújtására azonban már eleve a támogatási feltételek megszegésével került sor, mert a projekt kivitelezéséhez a vádlott ténylegesen nem versenyeztetett ajánlatokat. A valóságban minden ajánlattevő mögött ugyanaz a vállalkozó állt, így a vádlott eleve sem lett volna jogosult a támogatásra - jelezte az ügyészség.

A támogatás elnyerése után a vádlott elhallgatta a megvalósítás lényeges körülményeit, és fenntartotta a megfelelő pályázati feltételek látszatát. A pályázattal érintett területen ugyanis időközben az erdőrészletet a vádlott kivágatta, így a projekt a támogatott közjóléti funkcióra alkalmatlanná vált.

A később polgármesterként dolgozó vádlott több mint 64 millió forint vagyoni hátrányt kívánt okozni az uniós és hazai költségvetésnek, amiben a vállalkozó segítséget nyújtott. Az ellenőrző hatóság azonban észlelte a szabálytalanságot, és megtagadták a támogatás kifizetését - közölték.