KSH: a belföldi termelői árak emelkedtek, az exportárak csökkentek áprilisban

A belföldi értékesítés árai 2,2 százalékkal növekedtek, viszont az exportértékesítéséi 0,5 százalékkal mérséklődtek 2025 áprilisához képest, az ipari termelői árak átlagosan 0,3 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,2 százalékkal, a dollárral szemben 13 százalékkal erősödött tavaly áprilishoz képest.

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak nem változtak áprilisban, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal alacsonyabbak lettek, így az ipari termelői árak összességében 1,3 százalékkal csökkentek.

Egy év alatt a feldolgozóiparban 3,3 százalékkal nőttek, míg az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,9 százalékkal mérséklődtek a belföldi értékesítés árai.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és további felhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban 0,9 százalékkal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 1,4 százalékkal csökkentek.

Exportban a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 20,3 százalékkal magasabbak voltak.

Január-áprilisban a belföldi értékesítés árai 0,6, az exportértékesítéséi 1,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,1 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz képest - közölte a KSH.

(MTI)