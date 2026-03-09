Anyaország :: 2026. március 9. 12:32 ::

Törvényi felhatalmazást kaphat a NAV, hogy vizsgálja ki a feltartóztatott ukrán pénzszállítmány ügyét

A Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében nyújtott be törvényjavaslatot hétfőn az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke, azt kezdeményezve, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) titkos információgyűjtéssel külön vizsgálatot folytathasson a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének célját illetően.

Az Országgyűlés honlapjára felkerült, Sas Zoltán (Jobbik) által jegyzett javaslat szerint a törvény célja, hogy "a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen".

A javaslat lehetőséget teremt arra, hogy a NAV titkos információgyűjtést folytathasson egy külön vizsgálat keretében, és ennek időtartamára a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, illetve 9 darab, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömb a NAV őrzésében maradjon.

A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálatra, és azt is tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany "egy részének magyarországi felhasználásra sor került-e, ha igen, kikhez vagy mely szervezetekhez került ilyen vagyon", illetve abból "magyarországi bűnszervezetek, esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek részesülhettek-e".

(MTI)