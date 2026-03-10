Anyaország, Háború :: 2026. március 10. 18:56 ::

Az ukrán bank jogásza állítja: a szállítás minden tekintetben megfelelt a magyar és a nemzetközi normáknak

„A szállítmány teljes dokumentációja az elfogáskor átadásra került a hatóságok részére, az RBI számlája, az importengedély, a szállítmánykísérő okmány, a leltár, a valutaváltás igazolása, a CMR és az RBI, valamint az Oscsadbank közötti szerződés. Ezeket a hatóság a helyszínen le is foglalta” – közölte a Telex megkeresésére az ukrán pénzszállító ügyében érintett Oscsadbank jogi képviselője.



Dr. Horváth Lóránt a TEK épülete előtt (fotó: Huszti István / Telex)

Alap azután kereste meg, hogy a kormány rendeletbe írta, hogy a helyszínen nem volt tisztázható az ukrán pénzszállító autókban lefoglalt vagyon jogcíme, és a szállítás nem a szokásos nemzetközi gyakorlat szerint történt. Az Orbán Viktor aláírásával hétfőn késő este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint nemzetbiztonsági érdek, hogy kiderüljön, honnan származik a múlt csütörtökön két pénzszállítóban lefoglalt ukrán vagyon, mi a célállomása, rendeltetésének célja.

Dr. Horváth Lóránt szerint a szállítás minden tekintetben megfelelt a magyar és a nemzetközi normáknak,

az Oscsadbank 2022 óta szállított pénzeszközöket ezen az útvonalon a magyar hatóságok tudtával. A nagyságrendek tekintetében sem nevezhető kirívónak a szállítás.

Az ukrán bank jogi képviselője válaszában azt is írta, hogy „a kormány a rendelet közlésével elismerte, hogy a büntetőeljárás keretein belül nem volt jogi alapja a vagyon lefoglalásának, ezért a lefoglalás intézményét kiemelte a büntetőeljárás keretei közül, és saját hatáskörbe vonta. Értelmezhetjük úgy is, hogy a kormány lefoglalta egy külföldi állami intézmény vagyonát, amely jogtörténeti jelentőségű lépés” – válaszolta egyebek mellett az ügyvéd.

Miközben az ukrán külügy szerint semmilyen jogalapja nincs annak, hogy a magyar hatóságok március 5-én az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közötti szakaszán, az alacskai pihenőhelynél lekapcsoltak két ukrán pénzszállító autót, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn törvényjavaslatot nyújtott be az autókban lefoglalt vagyon miatt.

Dr. Horváth Lóránt hétfőn az ATV Egyenes beszédének vendége volt, ahol azt mondta, hogy a magyar állam a hétfőn benyújtott törvényjavaslattal gyakorlatilag beismerte azt, hogy jogszerűtlenül foglalták le a vagyonelemeket az ukrán pénzszállítóktól.

Az ukrán takarékbank vasárnap azt közölte, visszaköveteli a pénzszállító autókban lefoglalt pénzt és aranyat a magyar hatóságoktól.

Zelenszkij banditizmussal vádolja Budapestet

Volodimir Zelenszkij kedden „banditizmussal” vádolta meg Budapestet egy több tízmillió dollár értékű készpénzt és aranyat szállító ukrán bankszállító jármű lefoglalása, valamint az ukrán legénység ideiglenes őrizetbe vétele miatt – közölte a Reuters nyomán az Index.

Mint írták: Volodimir Zelenszkij WhatsAppon újságírókkal közölte: kérte az európai vezetőket, hogy ne hallgassanak Budapest lépéseiről.