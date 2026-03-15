Orbán: "Mi akkor is itt leszünk, ha százszámra potyognak az égből a brüsszeli ejtőernyősök"

– Jól nézünk ki és sokan vagyunk, most vagyunk a legtöbben. Olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra – ezzel kezdte beszédét Orbán Viktor, miközben zúgott a „Viktor, Viktor!” a tömegből. Szerinte egy magyarnak nem kell megmagyarázni, hogy a mi a szabadság, az csak szeretetből szökhet szárba és az összefogás erősítheti meg. Akármekkora is a sokaság, ha a gyűlölet és a düh hozta össze, abból nem lesz szabadság, nem is fogják hagyni, hogy Magyarországot a gyűlölet és a düh kormányozza. Mint mondta, nem engedjük, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Azt sem, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti lobogót.

A miniszterelnök felidézte, hogy 1849-ben a szabadságharcunkat leverték, de húsz évvel később, Deák Ferenc vezetésével felülkerekedtünk és megindítottuk Európa legnagyobb gazdasági fejlődését. Felhozta 1956-ot is, majd azt fejtette ki, hogy akik korábban a forradalmainkat leverték, már nincsenek sehol, de mi akkor is itt leszünk, ha százszámra potyognak az égből a brüsszeli ejtőernyősök.– Látod Zelenszkij, ez itt a magyarok ezeréves állama. És ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? Legyen eszetek és ezt hagyjátok abba – fogalmazott, hozzátéve, hogy aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie.



A miniszterelnök szavai szerint „forr a világ”. Itt említette a migrációt és az iráni háborút. Nekünk viszont volt merszünk korábban nemet mondani és nem engedtük be a migránsokat, amíg ő a kormányfő ez így is marad. Eközben reng a föld az európai gazdaság alatt is, a baj egyre csak nő. Itthon viszont sikerült megvédeni a munkahelyeket, a rezsicsökkentést és a nyugdíjasokat is. – Elegünk van az állandósult veszélyekből – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy megint embert próbáló idők dörömbölnek, a háború közelebb jött, Brüsszel háborúra készül. Nem lehet tudni a napot, amikor a „brüsszeliek első katonája” ukrán földre lép, de ez meg fog történni, „ez az, amiből ki kell maradnunk”. A miniszterelnök pedig – mint fogalmazott – vállalja, hogy megőrzi Magyarországot a biztonság szigetének. Ideje, hogy Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni.

A kormányfő itt át is tért április 12-re, amit nehéz és fontos választásnak nevezett. – Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk magunknak és az utánunk jövő magyaroknak – mondta. Megismételte, hogy aközött kell választani, ő alakítson-e kormányt vagy Zelenszkij. Eközben óriási erők mozdultak meg, harapófogóba akarják szorítani a hazánkat, blokkálják a pénzünket és az olajunkat. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át a kasszakulcsot, nem hagyjuk, hogy ráengedjék az országra az olcsó ukrán gabonát, hogy a „Shellek és Ersték” elvegyék a pénzeteket. A Fidesz terve, hogy a Fidesz győz és erősek lesznek a családok, még azok is jól fognak járni, akik nem rájuk szavaztak. – Most kell igazán észnél lennünk – mondta Orbán Viktor, megismételve, hogy Brüsszelből el akarják venni a magyarok pénzét, hogy Ukrajnának adják. Ezt azonban ő nem hagyja.

– 28 kemény nap áll előttünk. Nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több – közölte a miniszterelnök, jelezve, hogy a 3 millió szavazat nem a plafon lesz, hanem a küszöb. Történelmi győzelmet kell aratniuk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége. A mai nap még az ünneplésé, de „holnap kilovagolunk”, megalkuvás nélkül, és önmagunkkal szemben kíméletlenül végig kell dolgozni a következő 28 napot. – Akkor fényes győzelmet aratunk majd, olyan fényeset, hogy Brüsszel és Kijev is csak pisloghat, szegény Tisza folyónk pedig visszanyerheti a becsületét – fogalmazott a kormányfő.

Szijjártó Péter lépett először a színpadra a Kossuth téren, a március 15-i állami megemlékezésen, ahová a Békemenet is megérkezett. A külügyminiszter köszöntötte a jelenlévőket „minden idők legnagyobb Békemenetén”, ahol „soha nem látott létszámban mondunk nemet a hazánkkal szembeni zsarolásra”. Szavai szerint a márciusi ifjak hőstettei után Magyarország újra háborús nyomás és külső zsarolás alatt áll, de a kormány folyamatosan erőfeszítéseket tesz, hogy a háborúból kimaradjunk. – Mi semmivel sem tartozunk Ukrajnának, sem katonákkal, sem pénzzel, sem uniós tagsággal – szögezte le. Mint mondta, Brüsszelben, Berlinben és Kijevben is pontosan tudják ezt, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, így marad. Így a következő négy hétben minden eddiginél durvábbak lesznek a beavatkozások, fenyegetések és a zsarolás, „Orbán Viktor szuverén kormányát el akarják takarítani, mert azt akarják, hogy Magyarországon is Zelenszkij alakítson kormányt”. Szijjártó Péter szerint „semmilyen eszköz használatától nem fognak visszariadni”, majd a Tisza Pártot hozta fel, hogy velük leegyeztették az olajblokádot. Most pedig jönnek a halálos fenyegetések a miniszterelnöknek, a gyermekeinek és az unokáinak, de „minket, magyarokat senki nem fenyegethet”.

A külügyminiszter szerint az ukránok tudják, hogy ha a Tisza Párt alakít kormányt, akkor Magyarországot vihetik a háborúba „és akkor minden elveszik”.

Lázár János volt a következő, aki szintén azzal kezdte, hogy „milyen sokan vagyunk”, „mi vagyunk többen”. Többen a falvakban, városokban, határon innen és határon túl, de „ez nem elég”: többen kell lenni a szavazófülkékben is. Szavai szerint azért éri meg a magyaroknak, hogy 16 év után is a változás helyett a biztonság mellett döntsenek, mert baj van a világban. – Egy Magyar Péter nem kezelné, hanem tetézné a bajokat – fogalmazott, hozzátéve, hogy nehézsúlyú boxmeccsre nem küldhetünk pehelysúlyú versenyzőt, „egy Magyar Péterre nem bízhatjuk a jövőnket. A magyarok embere szerinte Orbán Viktor, a biztos választás, ezt a mondatot kétszer is megismételte. Beszéde végén azt kérte az emberektől, hogy tartsanak ők is Lázárinfókat a szomszédokkal, ismerősökkel, barátokkal, „legyen mindenkinek maszek Lázárinfója”, hiszen nagyon sok a kérdés az emberekben és nem kell félni a vitáktól.

Saját 12 pontot is megfogalmazott:

• Jólét és normalitás, az apa férfi, az anya adómentes

• Otthon a hazában

• A rezsicsökkentés marad

• Mindenki dolgozzon, aki tud

• Tisztelet a nőknek, „a feleségünkre hallgatunk, nem lehallgatjuk”

• Hála az időseknek

• Magyarország a magyaroké, van kerítés, nincs migráns

• A magyarok munkájából magyarok haszna legyen

• Most a vidék jön

• Zéró tolerancia a droggal, „aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot”

• Unió Ukrajnával – na ez, biztos nem lesz

• Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre

(Magyar Hang)