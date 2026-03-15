2026. március 15. 16:15

"Pedig semmi értelme már, de mindegy" - mondta a Fidesz farokszakértője a szavazásra biztatásról

A Patrióta élő műsorának kezdetén vélhetően bekapcsolva maradt a mikrofon, ezért az idő előtt bekapcsolódó nézők ezt a beszélgetést hallhatták:

Beszélő1, egy nő: Na, jól van.

Beszélő2, egy férfi: A választás napjáig, estéjéig, azt mondjuk, hogy menjél szavazni…

Beszélő3, egy férfi: Pedig egész nap ezt fogjuk nyomni.

Beszélő4, egy férfi: Pedig semmi értelme már, de mindegy.

Beszélő5, egy férfi: …behallatszik a stúdióból.

Beszélő1, egy nő: Jézusom.

A Patrióta stúdiójában a visszaszámlálás hat perce után György-Horváth Zsuzsa és Gerhardt Máté műsorvezetők láthatók. A helyszíni élő bejelentkezések után az első stúdiós beszélgetésben Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője szerepel.

Hogy ez a párbeszéd egészen pontosan mire vonatkozott, arról megkérdezték telefonon Deák Dánielt, aki ekkor már a Békemenet helyszínén volt. Mint mondta, nem emlékszik rá, hogy mi volt a beszélgetés kontextusa, hiszen ez egy egyórás műsor volt. De a párbeszéd felolvasása után azt mondta, hogy szerinte ez arról szólt, hogy „aki eldöntötte, hogy el fog menni szavazni, az úgyis el fog menni, de ennek ellenére természetesen a mozgósításnak nagy szerepe van”.

(Telex nyomán)