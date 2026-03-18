Már megint egy ilyen semmitmondó válasszal szúrja ki a szemünket Orbán Viktor, illetve a megbízásából a kaszinókoncessziókon milliárdossá vált honvédelmi miniszter államtitkára. Még azt sem árulják el a lakosságnak, hány óvóhely van, hol… Megszámolja valaki, hány kérdésemre nem válaszolt? - írja bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

„Magyarország nemcsak szavakban áll ki Izrael mellett, hanem mobil és taktikai óvóhelyek gyártásával izraeliek ezreinek a biztonságát fogja elősegíteni” – mondta Szijjártó Péter Petach Tikván tartott sajtótájékoztatóján még 2021-ben. De mégis mi lesz a magyarok biztonságával? Mit lehet tudni az izraeli óvóhelyek magyar gyártásáról? Hány óvóhelyet, hány férőhelyet biztosítottunk? Ki finanszírozta ezt? Lezárult-e már ez a program, vagy terveznek még? – ezeket a kérdéseket is hiába tettem fel, gyakorlatilag titkosítják a szégyenletes számokat.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A hazánkat ért ukrán és EU-s támadások az elmúlt hónapokban fokozódtak, ezért a következő javaslatokkal, illetve kérdésekkel szeretnék fordulni a kormányhoz, és kérem a magyar társadalom tájékoztatását is pl. az igénybe vehető óvóhelyekről.

Évek óta számtalan alkalommal hiába figyelmeztettem az Országgyűlésben: az Ukrajnában zajló háború és a soviniszta ukrán fenyegetések miatt is fontos volna, hogy katonáink ne a világ másik részén, hanem gyorsan mozgósíthatóan hazánk biztonságát segítsék. Magyarország számára a legfőbb biztonsági kihívást 2014-15 óta a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták. Fennáll a veszély, hogy Ukrajna fennmaradása esetén a nyugat által felfegyverzett ukrán haderő a kárpátaljai magyarságon és Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége könnyű célponttá teszi hazánkat, és az is felettébb kétséges, hogy „szövetségeseink” segítenének-e. Ezért kellene a Mi Hazánk szerint inkább itthon állomásozzanak és gyakorlatozzanak a honvédjeink Irak vagy Csád helyett – ezeket sokszor a kormány szemére vetettem az elmúlt években, írásban is, de érdemi választ nem kaptam.

Mivel most már heti rendszerességűvé vált az ország területi biztonságát, szuverenitását érintő ukrán fenyegetés és ezzel párhuzamosan a konstruktív tárgyalások elutasítása, milyen védelmi intézkedéseket eszközölt a kormány? Mivel az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt üléseire abszurd módon nem engedik be a Mi Hazánkat (parlamenti pártként nem tekinthetünk be egy parlamenti bizottság irataiba sem), kérem, a nem nyilvános válaszokat a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén ismertessék, ahol az e heti zárt tanácskozáson hiába kérdeztem erről a honvédelmi államtitkárt.

Történt-e egyeztetés a NATO és az EU vezetőivel egy hazánkat ért ukrán katonai támadás esetén történő együttműködésről? Egyáltalán melyik félnek nyújtanának segítséget?

A magyar kormány milyen megelőző védelmi intézkedéseket tett hazánk védelmében és az esetleges veszteségek, károk csökkentése érdekében? Nem tapasztaljuk az ukrán-magyar határ védelmi struktúrájának megerősítését. Nem látunk előkészületeket, felkészítést a honvédség kötelékein belül. Nem tapasztaljuk az egészségügyi intézmények felkészítését nagyszámú sebesült befogadására és ellátására. Ez azért is érthetetlen, mert Nyugat-Európa több országában, melyek nem határosak a konfliktusban résztvevő országokkal, már zajlanak ilyen jellegű folyamatok.

Nem találkoztunk a polgári lakosság tájékoztatásával, felkészítésével egy ilyen jellegű konfliktus kirobbanásakor történő teendőikre. Ugyancsak nem látjuk a polgárvédelmi létesítmények (óvóhelyek) felkészítését a biztonságot és menedéket kereső lakosság részére. Mikor szeretnék ezeket nyilvánosságra hozni? Egy légitámadás és az azzal járó, halálesetek, sebesülések után?

Ha háborús veszélyhelyzet van, óvóhely miért nincs? – ezzel a címmel nyújtottam be írásbeli kérdést Önnek tavaly, azonban a válaszban nem árulták el még a hazai óvóhelyek számát, befogadóképességét sem a fejlesztések hiánya miatt, noha nemzetközi szinten komoly bővítések vannak szerte Európában.

Önök egy felelősen gondolkodó és cselekvőképes kormánynak próbálják beállítani magukat, de ezekben a kritikus időkben pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. A Barátság kőolajvezeték leállítása után egy tétovázó, tettek nélküli, pusztán kormánypropagandát folytató vezetést látunk. A kőolajvezeték nem kapott találatot, a mellette elhelyezkedő olajtartályok egyike gyulladt ki. Ezt bizonyítja az is, hogy a dróntámadás után még órákig folyt a zavartalan kőolajszállítás. A szándékos ukrán károkozás ténye biztosra vehető.

Ezért érthetetlen, hogy a magyar kormány miért nem csatlakozott Robert Fico szlovák elnökhöz az Ukrajnát ellátó nagyfeszültségű vezetékrendszer lekapcsolása ügyében. Pedig tudvalévő, hogy az általunk és Szlovákia révén biztosított áramellátás az ukrán szükségletek mintegy 58%-át tette ki, és nem igazán váltható ki más országok bevonásával. Elfogadhatatlan, hogy hazánk a MAVIR révén még ki is pótolta a szlovák fél döntése folytán kiesett árammennyiséget. Kinek jó üzlet ez, vagy mi van a háttérben?

Elfogadhatatlannak tartjuk a kárpátaljai magyarsággal való takarózást, hiszen bárhogy is támogatta eddig Magyarország a velünk szemben a kezdetektől ellenséges ukrán kormányt és népet, az nem segítette a kárpátaljai magyar kisebbség megmaradását, életkörülményeit, nem akadályozta meg a kényszersorozásukat és a húsdarálóba történő küldésüket.

Tisztelettel:

Novák Előd

a Mi Hazánk országgyűlési képviselője