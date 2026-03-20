Anyaország :: 2026. március 20. 12:43 ::

Orbán: ha nem adják ide a nekünk járó pénzeket, nem lesz új uniós költségvetés

Ahhoz, hogy új uniós költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide, egyébként nem lesz költségvetés. Mi csak valóságos uniós költségvetést fogadunk el, a kondicionalitást felejtsük el - jelentette ki a magyar miniszterelnök pénteken a brüsszeli Magyar Házban tartott sajtótájékoztatóján.

Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, már tárgyalt az uniós miniszterelnöki csúcs a következő hétéves költségvetés lényegi kérdéseiről, azzal a céllal, hogy fölmérje a nemzeti pozíciókat.

A magyar nemzeti pozíció szerint - amelyen nem is akarunk változtatni - ahhoz, hogy új költségvetés legyen, le kell zárni a régit. Ez azt jelenti, hogy ideadják Magyarországnak azt a pénzt, amit eddig nem adtak ide, egyébként nem lesz költségvetés - jelezte.

A második szempont az, hogy mi csak valóságos költségvetést fogadunk el - fűzte hozzá. Kiemelte: ha felfüggesztő feltételek vannak bármilyen költségvetési tétel hozzáféréséhez, azt mi nem fogadjuk el. "Tehát a kondicionalitást felejtsük el" - fogalmazott.

Újabb kérdésre válaszolva Orbán Viktor leszögezte: a mi pozíciónk morálisan is megállja a helyét, jogilag is korrekt és politikailag is helyes. Mi mindenkivel készen állunk a vitára, ahogy ez tegnap is megtörtént, de kifogytak az érvekből. "Innentől marad ez a típusú, savanyú a szőlő fenyegetés" - értékelt.

"Rengeteg kártya van a kezünkben"

Nem érdemes kötözködni Magyarországgal. Az ukránokkal a vitánkat elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül "rengeteg kártya van a kezünkben" - jelentette ki Orbán.

Arra az újságírói kérdésre, hogy meg lehet-e kerülni Magyarországot az Ukrajnának szánt hitel folyósításában, igenlő választ adott, hozzátéve: ezt ő maga javasolta már decemberben is. Ha valaki támogatni akarja Ukrajnát, oda akarja adni a belga vagy a német emberek pénzét Ukrajnának, adja oda nemzeti alapon - szorgalmazta, kiemelve: azért akarnak az EU-n keresztül hitelt nyújtani, hogy elfedjék, ez a belga meg a német emberek pénze.

Kitért arra is: az ukránokkal a vitánkat mi elrendezzük, a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásán felül vannak más eszközök is a kezünkben. Nekünk vannak más eszközeink is. "40 százaléka Ukrajna villamosenergia-ellátásának Magyarországon keresztül megy, ahhoz még hozzá sem nyúltunk. Folyamatosan új szankciós csomagokat akarnak bevezetni, az egyhangúságot igényel. Majd nem adjuk meg. Hasonlóképpen a következő hétéves költségvetésen az ukránoknak pénzt akarnak adni. Majd nem hagyjuk jóvá" - jelezte.

Összegzése szerint "rengeteg kártya van a kezünkben", ezért nem érdemes kötözködni Magyarországgal.

(MTI nyomán)