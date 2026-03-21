Anyaország :: 2026. március 21. 14:58 ::

Orbánék most már nemcsak beveszik, de egyenesen beszakítják a progresszívek brüsszeli kapuját

Brüsszel nem az európai emberek érdekeit képviseli, hanem az ukránok elnökét. Meg fogjuk nyerni ezt a választást, és utána nem megállunk, hanem előrelépünk, mert Európa jövőjéről nem a bürokratáknak, hanem Európa nemzeteinek kell dönteniük. Ez a mi küldetésünk - jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten.

Orbán Viktor a CPAC Hungary 2026 konferencián azt mondta, az áprilisi választásokon minden eddiginél nagyobb a tét, és hangsúlyozta, ha győznek, azzal nemcsak Magyarországot védik meg, hanem beszakítják a "progresszívek brüsszeli kapuját is".



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

Nekünk, magyaroknak most egy harapófogóban kell győznünk. Kifejtette: a brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják Magyarországot; Brüsszelből pénzügyi szankciókkal fenyegetnek, Kijev pedig olajblokád alá vette Magyarországot.

Orbán Viktor azt mondta, a brüsszeli támadást csütörtökön visszaverték, nem tudták se meggyengíteni, se megalázni Magyarországot. Most már csak az ukrán blokádot kell kivédeni, és "azzal is jól állunk", hiába akarták, nem tudták destabilizálni az energiarendszerünket - mondta a miniszterelnök.

Kifejtette, hazai, de nehezített terepen vannak: Magyarország 16 éve a nemzeti konzervatív erők legerősebb bástyája az Európai Unióban, ugyanakkor ennek a bástyának a ledöntése lenne a progresszívok legnagyobb győzelme. Ez a csata ezért nemcsak Magyarországról szól, hanem arról is, hogy ki nyeri meg ezt a meccset Brüsszelben - fogalmazott.

Ők semmiről sem tehetnek, Brüsszel viszont mindenről

Orbán Viktor kitért arra: Brüsszel az elmúlt 20 évben fenntarthatatlan helyzetbe sodorta Európát, mert Brüsszelnek nem az európai emberek voltak az elsők, hanem a migránsok. Terrorfenyegetettség, bűnözés, antiszemitizmus, keresztényellenesség és gazdasági megrendülés - ezt hozta a politikájuk - összegzett. (Még a cigánybűnözőket is Brüsszelnek köszönhetjük, pedig Pintér mindent megpróbált... - a szerk.)

Azt is mondta: Brüsszel összehozta Európa legnagyobb gazdasági csődjét, és ezek után még mindig nem Európa nekik az első, hanem most éppen Ukrajna.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az európai demokrácia haldoklik, mert sikertelen a gazdaságban, behálózta a politikai cenzúra, és mert "gyors reagálású NGO-hálózata" van arra, hogy cenzúrázza a közösségi médiumokat. "Ha nem tetszik, amit mondasz, letekerik az elérésedet" - jegyezte meg.

Hozzátette: Európában haldoklik a demokrácia, mert Brüsszel közvetlenül beavatkozik a nemzeti választásokba, és pénzzel támogatja a föderalista erőket. Brüsszel nem őrzi a szerződéseket, hanem elárulja azokat - értékelt a kormányfő. Kijelentette, ez történik most, az áprilisi választások előtt Magyarországon is: nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány.

"Hát nem lesz, barátaim" - szögezte le Orbán Viktor.



Orbán Abascalt nevezte a főnökének, de Bibinek mégis jobban a kedvére tesz (fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Orbán Viktor a tanácskozást "a világ legnagyobb nyílt összeesküvésének" nevezve azt mondta, még egy-két év, és az egész nyugati világ patrióta, nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni, pont úgy, ahogy néhány éve eltervezték.

A Fel, győzelemre! mottójú konferencián hozzátette, ami most történik, az a legnagyobb politikai átrendeződés a nyugati civilizáció elmúlt száz évében, és ennek epicentruma, erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előretolt helyőrsége pedig Magyország. (Talán itt valójában az Izraelt végletesen kiszolgáló cionista seggnyalásra gondol - a szerk.)

Rámutatott, akik itt vannak, valójában nemcsak politikával foglalkoznak, hanem "a nyugati világ lelkéért" harcolnak.

Orbán Viktor úgy folytatta, azért dolgoznak ennek a küzdelemnek a politikai frontvonalában, mert "mi, konzervatívok bízunk a saját népünkben". (Mondja, hogy majd hazafelé dübörögtesse Kis Grófót a kocsiban - a szerk.)

"Éljünk bárhol a világon, mi a saját nemzetünk ügyét visszük előre és csak a saját választóinknak felelünk. Nekünk a saját nemzetünk az első" - jelentette ki.

A kormányfő szólt arról is, korábban azt hitték, hogy a nemzeti erők nemzetközi szerveződésének nincs értelme. De azóta "megokosodtunk", rájöttünk, hogy ha a progresszív globalistákat le akarjuk győzni, akkor nekünk is nemzetközi keretekben kell gondolkodnunk - rögzítette.

Trump méltatása már-már túllépte a heteronormativitás határait

A résztvevőket köszöntve a miniszterelnök felidézte, egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték Donald Trump amerikai elnök győzelmét, amely hatalmas siker volt a világ patrióta erőinek.

Kiemelte: Trump elnök győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ. Visszaszorult a genderpropaganda, büszkén lehet vállalni a kereszténységet mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, "ami természetes": az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye - jegyezte meg.

Hozzátette, a progresszív cenzúrának vége, megtorlás nélkül ki lehet mondani, hogy nem kérünk a migrációból, megfékeztük a "zöld őrületet", a teremtett világ csak a gazdasági érdekekkel összhangban védhető meg, a kettőnek együtt kell működnie. Ezt a változást a világ Trump elnöknek köszönheti - összegzett.

Hangsúlyozta azt is: sokat köszönhetünk Trump elnöknek mi, magyarok is. A "fagyos demokrata évek" után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be: újra vízummentes a beutazás, stratégiai megállapodások születtek az energetika területén, és már több mint másfél tucat magas technológiájú amerikai beruházásról született megállapodás - sorolta. (A nem létező pénzügyi védőpajzsról már nem mert tovább hazudozni - a szerk.)

"Micsoda évünk volt Magyarországon kívül is!" - tért ki a világ más részein történt fejleményekre. Kiemelte Dél-Amerika jobboldali fordulatát: "Rodrigo Paz nemzeti erői bevették Bolíviát, José Antonio Kast csapatai pedig felszabadították Chilét", míg Argentínában Javier Milei több évtizedes "baloldali ámokfutás" után letörte az inflációt, rendbe tette a költségvetést, egyenesbe hozta az államháztartást, sőt még a szegénységet is csökkentette - emlékeztetett.

Javier Mileit méltatva elmondta: ma Argentína a jobboldali erők bástyája, az argentin elnök pedig "a nyugati értékek globális rocksztárja".

Hozzátette, a patrióták Európában is erősödtek: Andrej Babisék győzelmet arattak a cseh választáson és "kidobták az ablakon a brüsszeliek szivárványkoalícióját".

Visegrádi három és felek

"Várjuk vissza Lengyelországot. Fél lábbal már itt is vannak" - köszöntette a magyar kormányfő Mateusz Morawieckit is, akinek pártja, a Jog és Igazságosság megnyerte a lengyel elnökválasztást. "A visegrádi négyből három és fél már megvan" - fogalmazott Orbán Viktor.

Üdvözölte Irakli Kobakhidzét, Georgia miniszterelnökét, akit patrióta bajnoknak nevezett a Kaukázusból. Az orosz medve szájában, az Európai Unió folyamatos zsarolása alatt a liberális progresszívek állandó aknamunkája ellenére ő az, aki kitart Georgia szuverenitása mellett - hangoztatta, hozzátéve, Európa legbátrabb nemzete ma Georgia.

Elmondta, Németországban is mozog a föld, állandó titkosszolgálati zaklatás, cenzúra, fenyegetések. Nehéz sors ma Németországban patriótának lenni - köszöntötte Alice Weidelt, a német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnökét, akit Európa legbátrabb politikai vezetőjeként méltatott.

Orbán Viktor köszöntőjében felidézte, hogy a csütörtöki uniós csúcson több nyugat-európai vezető országa határainak lezárásáról beszélt, ha a közel-keleti háború miatt újraindul a migrációs hullám. Mint ahogy tette Magyarország tíz évvel ezelőtt - emlékeztetett, jelezve, hogy a tanácskozáson szintén felszólaló Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője hosszú éveken át Nyugat-Európában egyedül vívta ezt a küzdelmet.

"Ö a főnököm, ez veszélyes"

Santiago Abascalról, a spanyol VOX elnökéről, a Patrióták Európáért pártcsalád elnökéről azt mondta, "ő a főnököm, ez veszélyes. Ezért csak annyit mondok, nem akarhatunk nála egy jobb vezetőt".

Orbán Viktor köszöntötte André Venturát, a portugál Chega (Elég) párt vezetőjét, akivel kapcsolatban felidézte azt a magyar mondást, miszerint egy fecske nem csinál nyarat. "Te vagy az, aki a fejedbe vetted, hogy de, te egyedül is megcsinálod" - fogalmazott, hozzáfűzve, Venturának köszönhető, hogy "Portugáliában még nincs nyár, de már tavaszodik".

Orbán Viktor üdvözölte Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) elnökét, aki szerinte kiérdemelte "a legnagyobb túlélő címet", mivel még mindig szilárdan áll az amerikai szankciók, német zsarolás és bosnyák zaklatás után.

A miniszterelnök köszönetet mondott a rendezvény megszervezéséért Szánthó Miklósnak, a CPAC Hungary főszervezőjének, az Alapjogokért Központ főigazgatójának, valamint Matt Schlappnak, az amerikai CPAC Foundation elnökének, akit "a keresztény politikai harcos mintapéldányaként" jellemzett.

Trump és Orbán együtt mutatja az utat a megújuló Nyugat felé

Donald Trump amerikai elnök teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választások előtt a szombaton Budapesten megrendezett CPAC Hungary 2026-ra küldött videóüzenetében, amelyben kiemelte: reményei szerint a magyar kormányfő nagy fölénnyel nyer majd.

Az amerikai elnök videóüzenetében kijelentette: "a legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit, mint tudják, támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását; sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom. A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert."

Trump rámutatott: Orbán Viktor kiváló munkát végzett az országért, különösen a határvédelem terén. Magyarország szavai szerint erős és szilárd külső határokkal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig elkerüli azokat a problémákat - köztük a bűnözést -, amelyekkel más országok küzdenek.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: reméli, hogy Orbán Viktor nyerni fog, méghozzá nagy fölénnyel. "Minden támadás ellenére meg kell érteni, hogy a magyar miniszterelnök folyamatosan nyer - ez közös vonásunk. Nyerni akarunk, de tisztességesen, méltányosan, egyértelműen és döntő fölénnyel" - fogalmazott.

Trump köszönetet mondott a CPAC résztvevőinek, amiért elkötelezték magukat a józan ész, a konzervatív elvek és a közös civilizáció mellett, amelyen az amerikaiak, a magyarok és az európaiak egyaránt osztoznak. Úgy fogalmazott: a két nemzet utat mutat egy megújuló Nyugat felé, amely megvédi polgárait, felemeli gyermekeit, és nemzedékeken át vezeti majd a világot.

Kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország keményen fog együtt dolgozni az energiaügyben, Magyarország pedig továbbra is keményen fog dolgozni a migráció megállításán. Azt mondta, Európának számos problémával kell szembenéznie, és haladnia kell a megoldás felé. Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll - szögezte le, ugyanakkor jelezte, hogy Európának még sokat kell tenni azért, hogy visszanyerje pozícióját.

Isten áldja Önöket, és nagyszerű konferenciát kívánok! - zárta videóüzenetét az amerikai elnök.

Babis is kampányolt elvtársa mellett

Nehéz időkben az emberek nem az ismeretlent keresik, hanem olyan vezetőket keresnek, akik már bebizonyították, hogy képesek átvezetni országukat a kihívásokon; ezt a bizonyosságot Magyarországon kétségtelenül Orbán Viktor képviseli - mondta videóüzenetében a cseh miniszterelnök a CPAC Hungary 2026 konferencián Budapesten szombaton.

Andrej Babis sajnálkozását fejezte ki, hogy nem tud részt venni a rendezvényen, de - mint mondta - Csehországban "súlyos helyzet alakult ki", a hatóságok egy olyan esetet vizsgálnak, amely terrortámadás lehet, ezért azonnal haza kellett térnie.

A cseh kormányfő támogatásáról biztosította a CPAC Hungary résztvevőit. Hangsúlyozta, a konferencia nem egy újabb politikai esemény, hanem egyértelmű jelzés arra, hogy vannak Európában olyan vezetők, akik tisztában vannak a felelősségükkel, és nem félnek nyíltan beszélni nemzetük jövőjéről.

"Ami összeköt minket, az egyszerű, mégis alapvető: a szuverenitás, a biztonság és az állampolgáraink iránti felelősség" - fogalmazott Andrej Babis.

Kifejtette: az elmúlt években Európa túl sok bizonyosságot vesztett, az emberek ezt érzik a mindennapi életükben, látják az instabilitást, a növekvő költségeket és a bizonytalanságot, amikre válaszokat várnak.

A bizonyosság talán nem hangzik izgalmas fogalomnak - folytatta -, de ilyen időkben ez a legfontosabb, mert ez stabilitást és biztonságot jelent, azt, hogy a családok tervezhetik a jövőjüket anélkül, hogy félnének attól, mit hoz a holnap.

Andrej Babis szerint Európa ma nemcsak politikai kihívásokkal szembesül, hanem olyan mélyebb problémákkal is, mint a demográfiai hanyatlás, a bizalomvesztés és a gyengülő identitásérzet.

Ezek nem olyan kérdések, amelyeket egyik napról a másikra vagy hangzatos szlogenekkel lehet megoldani, hosszú távú, következetes politikát igényelnek, "bátorságot, hogy szembemenjünk az árral" - mutatott rá a cseh kormányfő, majd megjegyezte, Orbán Viktor kormánya bebizonyította, hogy ez az út lehetséges.

Hozzátette: ahelyett, hogy engedett volna a nyomásnak, a magyar miniszterelnök úgy döntött, hogy támogatja a családokat, védi Magyarország határait és nemzeti érdekeit.

Andrej Babis hangsúlyozta: most a magyar választókon múlik, hogy tovább haladnak ezen a jól bevált úton, vagy kockáztatják a "bizonytalanságba lépést".

Ezért fontos a Magyarország előtt álló döntés - fogalmazott, megjegyezve: ez nem csak egy választás, egy politikai választás.

Kifejtette: nehéz időkben az emberek nem az ismeretlent keresik, hanem olyan vezetőket, akik már bebizonyították, hogy képesek átvezetni országukat a kihívásokon.

"És kétségtelenül Orbán Viktor képviseli ezt a bizonyosságot" - zárta üzenetét a cseh miniszterelnök.

Szijjártó: előbb fog elfogyni az ukránok pénze, mint a mi olajunk

Az ukránoknak a pénz sokkal hamarabb fog elfogyni, mint nekünk az olaj. Ezért miután megnyertük a választást, kénytelenek lesznek megindítani a Barátság vezetéket, és április 13-án este újra fog indulni a szállítás - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.

A rendezvényen megszervezett rendkívüli "kormányinfó" keretében Szijjártó Péter Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt válaszolt a közönség soraiból érkező kérdésekre.

Szijjártó Péter és Gulyás Gergely úgy ítélte meg, Ukrajna folyamatos támadás alatt fogja tartani földgázellátásunkat is.

"Ha a Török Áramlatot török területen támadás érné, az egy NATO-országot ért támadásnak tekinthető. Ám nem lehetnek illúzióink arról, hogy Ukrajna az európai energiabiztonságot kész bármikor kockára tenni, ezt megteszi akár hadi eszközökkel is" - fejtette ki Gulyás Gergely egy kérdésre válaszolva.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a Barátság vezetéket januárban ért támadás ellenére Magyarország stratégiai kőolajkészletének csaknem 80 százaléka érintetlen, az üzemanyagkészleteknek pedig több mint 95 százaléka megvan.

Szijjártó Péter egy felvetésre reagálva arról beszélt, hogy Ukrajna EU-tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el egész Európa számára, "az egész kontinenst elárasztaná a háború lángja, és mivel a legtöbb uniós ország egyben NATO-tagország, a NATO is összeütközésbe kerülne Oroszországgal, az pedig a harmadik világháborút jelentené".

"Egy békemegállapodásban semmi keresnivalója nincsen Ukrajna EU-tagságának" - jegyezte meg a külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, hogy az ukránok "a következő hetekben gőzerővel fogják támadni a Magyarország földgázellátása szempontjából kritikus Török Áramlat vezetéket", de garancia, hogy minden egyes ország, amelyen keresztül a vezeték áthalad, komolyan veszi ezt az ügyet, felkészül és megvédi az infrastruktúrát.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint "a világ legerősebb hatalma ma a béke pártján áll, ezzel szemben áll Európa, amely lényegében arra biztatja Ukrajna jelenlegi vezetését, hogy amíg lehet, küzdjön, ne keresse a békét".

"Az orosz támadás sérti a nemzetközi jogot, de az oroszok hadserege nagyobb, mint az ukrán. Ezért van egy pillanat, amikor Ukrajnának be kell látnia azt, hogy a békével jobban jár, ezt Ukrajna polgárainak többsége ma is így gondolja, csak Zelenszkij elnöknek van lehetősége arra, hogy megkíséreljen beleszólni a magyarországi választásokba, mivel Ukrajnában a háború miatt nem írnak ki választásokat" - jelentette ki Gulyás Gergely.

Szijjártó Péter úgy vélte, az iráni háború nyomán ma a világ a történelem egyik legjelentősebb energiaválsága felé halad. "Európa két legfontosabb olajforrása az arab és az orosz olaj, és ettől a kettőtől ma Európa el van zárva; az olcsó orosz olajról saját hülye ideológiai döntése miatt mondott le".

(MTI)

"Mi erre nem vagyunk hajlandóak. Amíg szuverén nemzet kormánya van Magyarországnak, mi harcolni fogunk az olcsó orosz olajért és gázért. Ezek nélkül a magyar háztartások által fizetett számlák a triplájára fognak nőni. Ez lesz a következő hónapban, ha Brüsszel végleg elzárja Magyarországot és egész Európát az olcsó orosz kőolajtól és földgáztól" - mutatott rá.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel nem képes arra, hogy praktikus, gyakorlati alapon folytasson politikát, mindent ideológiai alapon tesz, ezért "az Európai Unió mára elveszítette jelentőségét mind a világpolitikában, mind a világgazdaságban".

Gulyás Gergely úgy értékelt: bár semmilyen magyar nemzeti érdek nem szól emellett, a Tisza és a DK azért támogatja mégis "lelkesen" Ukrajna uniós tagságát, mert "ezek Brüsszelből támogatott erők". Hozzátette: a Tisza az Európai Néppárt tagja, annak frakcióvezetője, Manfred Weber pedig Ukrajna támogatását adta utasításba.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást.

Egy kérdésre válaszolva Szijjártó Péter azt mondta, mivel a jelenlegi magyar vezetés patrióta kormány, ha saját nemzeti érdekeit képviseli, azt mindig büntetik Brüsszelből. "Ha egy liberális kormány lép fel saját országa vagy politikai ideológiája érdekében, akkor viszont kitüntetik. "Ma Brüsszelt egy szélsőségesen liberális véleménydiktatúra uralja" - mondta.

Gulyás Gergely közölte, amíg a lisszaboni szerződés él, lehetetlen eltörölni a tagállamok vétójogát, miközben "nem a vétó a lényeg, hanem az, hogy Brüsszelben nincs közös akarat".

