Az interneten fenyegette Molotov-koktélos támadással egy párt rendezvényét egy hódmezővásárhelyi férfi, eljárás indult ellene - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.
Grósz Tamás közleményében azt írta, a megalapozott gyanú szerint a hódmezővásárhelyi férfi március 18-án "az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést". A tájékoztatás szerint a terhelt nyilvános "posztjai" azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni.
A férfival szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult eljárás. A főügyészség a büntetőeljárás meghiúsítása és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adva, egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést - tudatta az ügyész.