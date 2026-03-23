Molotov-koktéllal fenyegetőző hódmezővásárhelyi ellen indult eljárás

Az interneten fenyegette Molotov-koktélos támadással egy párt rendezvényét egy hódmezővásárhelyi férfi, eljárás indult ellene - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.

Grósz Tamás közleményében azt írta, a megalapozott gyanú szerint a hódmezővásárhelyi férfi március 18-án "az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést". A tájékoztatás szerint a terhelt nyilvános "posztjai" azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni.

A férfival szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult eljárás. A főügyészség a büntetőeljárás meghiúsítása és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adva, egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést - tudatta az ügyész.