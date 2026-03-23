2026. március 23. 13:55

Nyomtatják már a szavazólapokat

Már nyomtatják az április 12-ei országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomda Halom utcai telephelyén, amelynek géptermeiben hétfőn sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok.



Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, az ÁNY Biztonsági Nyomdában nyomtatják a kétféle (a magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 120 félét. A nyomdában 7,7 millió pártlistás szavazólap készül a magyarországi szavazáshoz, 525 ezer a levélben szavazáshoz, 7,8 millió egyéni választókerületi szavazólap és 201 ezer a nemzetiségi listás szavazáshoz.

Nagy Attila elmondta: jelenleg az országos pártlistás belföldi szavazólapok nyomtatása zajlik, ezzel párhuzamosan az egyéni választókerületi szavazólapokat készítik. A nyomda a héten kezdi el kiszállítani a belföldi szavazókörökbe a szavazólapokat és egyéb választási kellékeket, a tervek szerint a jövő hét végéig befejeződik a kiszállítás. A jelöltek visszalépését a nyomda ezekben a napokban még le tudja követni, és új szavazólapot nyomtat, ezt követően a helyi választási irodák fogják lehúzni a szavazólapokról a visszalépő jelölteket.

Egy kérdésre válaszolva elmondta: a jelöltek a szavazás előtti csütörtök 16 óráig léphetnek vissza, így több idejük lesz a választási irodáknak a visszalépett jelöltek "lehúzására". Jelezte: a szavazólapok mérete hét jelöltig A/4 méretű, ezekről akár a nyomtatóban is le lehet húzni a visszalépő jelölt nevét. Hozzátette: azt kérték, hogy ahol manuálisan húzzák le a visszalépőket, ott filctollal, két, egymással párhuzamos vonallal történjen a kihúzás, úgy, hogy a jelölt sorszáma, a szavazat elhelyezésére szolgáló karika, a jelölőszervezet logója és a jelölt neve is legyen kihúzva.

A szavazás előtti utolsó héten az átjelentkezéssel szavazók szavazólapjait fogja kiszállítani a nyomda.

Nagy Attila szólt arról is, tart a szavazatszámláló bizottságok tagjainak felkészítése, ehhez az NVI segédanyagokat készített.

Felhívta a figyelmet arra: április 2-ig van lehetőség arra, hogy a választópolgár átjelentkezzen egy másik magyarországi szavazókörbe, és ez a határideje a külképviseleti névjegyzékbe vételének is.

Emlékeztetett rá: a választópolgár két szavazólapot fog kapni, egy országos listásat és az egyéni jelölteket tartalmazót, és érvényesen szavazni csak egy lista, illetve jelölt kiválasztásával lehet.

A levélszavazatokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva az NVI elnöke elmondta: már 38 ezer, a levélszavazók névjegyzékében szereplő választópolgárt töröltek, mert az elmúlt tíz évben nem adott le érvényes szavazási iratot. További kilencezret pedig azért töröltek a nyilvántartásból, mert a családtagok értesítették a külképviseletet a választópolgár elhalálozásáról. Elmondta azt is: mind belföldön, mint a levélben szavazóknál tízezerből három-négy választópolgár betöltötte a századik életévét.

Szólt arról is, az idei választás fontos változása, hogy a választópolgár nem fog automatikusan borítékot kapni a szavazólapjai mellé, de kérésre a szavazatszámláló bizottság biztosítja neki azt. Aki nem kér borítékot, azt figyelmeztetik, hogy hajtsa félbe a szavazólapját, ezzel biztosítva a titkosságot. A boríték elhagyásával a szavazatszámláló bizottság munkáját könnyítik meg.

Elmondta azt is, idén már nem kell lakcímkártya a szavazáshoz, a választópolgár érvényes személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel azonosítja magát a bizottság előtt. A DÁP-alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda elnökhelyettes-vezérigazgatója elmondta, a nyomda feladata többek között az értesítők, szavazólapok, jegyzőkönyvek nyomtatása, egyéb választási kellékek gyártása, szortírozása, és eljuttatása a választókerületekbe.

Elmondta: a szavazólapokat számos biztonsági elemmel látták el, így például a címert és a Magyarország feliratot mutató vízjellel ellátott papírra nyomtatják, és szőnyegszerűen ellátták mikroperforációval is a szavazólapokat. Ezeken túl a nyomda szabad szemmel nem látható biztonsági elemeket is elhelyezett a szavazólapokon.

A nyomda háttéranyaga szerint 273 tonna papírt használtak fel, ebből 125 tonna biztonsági papír volt. A papírból 7,6 millió darab értesítőt, 90 ezer darab szszb-füzetet, 44,3 ezer plakátot és nyomtatványt készítettek. A 20,2 millió borítékhoz 140 tonna papírt használtak fel, ebben benne vannak mások mellett az értesítők borítékjai, a szavazólap-borítékok, a levélben szavazók borítékjai, az átjelentkezők zöld borítékjai. Papír urnát és fülkét több mint 45 ezer darabot készítettek. A nyomda készített 400 darab Braille-értesítőt, -szavazólap-sablont és tájékoztatót.

Az első választók - összesen körülbelül 293 ezren - nemzeti színű, fonott karkötőt fognak kapni.

1989 óta az ÁNY Biztonsági Nyomda, illetve jogelődje, az Állami Nyomda nyomtatja az összes országos választás szavazólapját. A fordulókat is figyelembe közel 40 választáshoz készített már nyomdai anyagokat.

(MTI)