2026. március 27. 23:12

BKK: vasárnap forgalomkorlátozások lesznek futóverseny miatt

Vasárnap rendezik meg az 5. NN City Run Budapest futóversenyt a budai alsó és felső rakparton, valamint a Szabadság hídon, ezért közlekedési változásokra és lezárásokra kell készülni a környéken - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint vasárnap 0.01-től 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot, 6.30-tól 15.30-ig a Szabadság hidat, továbbá 8 órától 15.30-ig szakaszosan és időszakosan lezárják a budai alsó rakpartot az Egry József utca és a Margit híd között, a Szent Gellért rakpart Duna felőli oldalát a Szabadság híd és a Döbrentei tér között.

A Szent Gellért rakparton a Szabadság híd és a Döbrentei tér között a gépjárművek a villamosvágányon közlekedhetnek - írták.

A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is.

Mint írták, vasárnap 20 óráig a 107-es autóbusz a BudaPart felé terelve, a Budafoki út - Karinthy Frigyes út - Irinyi József utca - Pázmány Péter sétány útvonalon közlekedik, a Szent Gellért téren a 133E, a Petőfi híd budai hídfőnél a 153-as és a 154-es autóbusz megállójában áll meg.

Vassárnap 8 óra és 15.30 között a 19-es villamos a Bécsi út/Vörösvári út és a Várkert bazár, illetve Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között közlekedik. A 41-es villamos módosított útvonalon, a Krisztina körúton és a Margit körúton át jár a Széll Kálmán tér érintésével, átszállásmentes kapcsolatot biztosítva Óbuda és Újbuda között.

A 47-es és a 49-es villamosok csak Budán, a dél-budai végállomások és a Döbrentei tér között közlekednek vasárnap 6.30 és 15.30 között.

Pest és Buda között elsősorban a 4-es metró igénybevételét ajánlja a BKK.

(MTI)