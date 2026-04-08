2026. április 8. 21:38

Furkó Kálmán és a Betyársereg

A Betyárseregnek számos olyan tagja van, aki vagy a küzdősport vagy a katonai pálya révén kapcsolatba került Furkó Kálmánnal, ezért amikor 2025 nyarán leégett a hajdani Shihan szolnoki dodzsója, egy percig sem volt kérdés, hogy a betyárok is beszállnak az edzőterem újjáépítésébe.

A patrióta sportmozgalom végül egymillió forinttal járult hozzá a nemes ügyhöz, az összeg ünnepélyes átadására a leégett dodzsó mellett található Furkó Kálmán-emlékműnél került sor.

Az esemény remek apropót biztosított a Magyar Jelen stábjának, hogy személyes történetekkel teletűzdelt kisfilmet készítsen Furkó Kálmán és a Betyársereg kapcsolatáról.