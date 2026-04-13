2026. április 13. 01:16

Csólyospáloson Sólya Gábor nyerte a független polgármesterjelöltek versenyét

Sólya Gábor független jelölt nyerte a polgármester-választást a Bács-Kiskun vármegyei Csólyospáloson.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható információk szerint a győztes Sólya Gábor 440, míg a másik négy, szintén független jelölt Barna Balázs 184, Császár János 181, Tóth Imre 128, Lendvai-Barka Melinda pedig 38 érvényes voksot kapott.

Sólya Gábor független jelölt a szavazatok több mint 45 százalékát szerezte meg.

A Bács-Kiskun vármegyei település 1307 névjegyzékben szereplő választópolgárának mintegy 75 százaléka, 977-en vettek részt a szavazáson, a polgármester-választáson 6-an érvénytelenül voksoltak.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a települést 2006 óta vezető Ábrahám-Furus János (független) tavaly december 31-én meghalt.

(MTI)