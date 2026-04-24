A magyar állampolgárok magánbeszélgetéseire kíváncsi USA mint közgyűlési téma

Az év ezen időszakában tartja a rendőrség beszámolóját a helyi önkormányzatok és a vármegyei közgyűlések előtt, ahol az illetékes rendőrkapitány beszámol a képviselő-testület előtt a rendőrség előző évi munkájáról, eredményeiről. Ezután pedig a képviselők arról szavaznak, elfogadják-e azt. A Mi Hazánk képviselői ezt nem azért nem szokták elfogadni, mert a rendőrökkel volna problémájuk, vagy a beszámolót előadó rendőrkapitánnyal volna személyében bajuk, hanem azért, mert tudják, nincs megfelelő közbiztonság Magyarországon, s ennek politikai okai vannak.



Ábrahám Barnabás és Lantos János

Csütörtökön Boross Zoltán László rendőr dandártábornok, a vármegyei rendőr-főkapitányság vezetője tájékoztatta a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat Közgyűlését a főkapitányság elmúlt évben elért eredményeiről. A Mi Hazánk két képviselője, Ábrahám Barnabás és Lantos János a fentiek miatt nem tudta elfogadni a rendőrségi beszámolót, tartózkodott.

Ábrahám Barnabás például jelentős, Tatabányát érintő közbiztonsági problémákat vetett fel, amelyek – nem meglepő módon – az olvasóink által is jól ismert „kiilleszkedettek” közül kerülnek ki a város egyes részein. A dandártábornok egyetértett a Mi Hazánk képviselőjével, hogy ezekkel a problémákkal komolyan fogalmazni kell, ám a rendőrség kapacitáshiányát jelölte meg okként, ugyanis országszerte, így Tatabányán is óriási a rendőrség létszámhiánya.

Ezt ő már nem mondta ki, de mindannyian tudjuk, hogy a rendvédelmi dolgozók alulfizetettsége az egyik ok, a másik pedig az, hogy sok évtizedes gyakorlat Magyarországon, ha egy rendőr határozottan lép fel egy bűnözővel szemben, akkor még őt hurcolják meg.

Volt azonban a meghallgatásnak egy meglehetősen érdekes, a megye határain túlmutató aspektusa is.

Ábrahám Barnabás ugyanis felhívta a figyelmet egy furcsa jelenségre, amely a vármegyei rendőrség Facebook-oldalán is megjelent, de portálunkon is született cikk róla.

– Január 5-én 2 óra 43 perckor az Országos Rendőr-főkapitányság értesítette a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját arról, hogy jelzés érkezett a washingtoni Interpol-irodától. A jelzés szerint egy Snapchat-bejegyzést észleltek, amelyben egy 20 éves férfi egy nagysápi címen készült szelfin római jogi könyvet tartott a kezében, a képen pedig a „Killing myself today” (magyarul: „Ma megölöm magam”) felirat szerepelt – fogalmazott a rendőrség akkor.

A történet úgy folytatódott tehát, hogy a rendőrség kiment a fiú otthonához, hogy ellenőrizzék, nem öngyilkossági kísérletről van-e szó.



Ha magyar rendőrség nem is tud mindenhol ott lenni, az amerikai szolgálatokra és a figyelő algoritmusokra számíthatunk

Mindezzel kapcsolatban két dolgot is kiemelt a Mi Hazánk képviselője:

Egyrészt érti, hogy fontos az állampolgárok mentális egészségének megőrzése, de azért viccelődni hadd lehessen már ilyen következmények nélkül... Ez már nem a magyarországi rendőrségre vonatkozik, de több mint aggasztó, hogy zárt, privát csoportokat egy idegen ország hatóságai, szervezeti ellenőrizgetnek. Ráadásul egy olyan országé, mely több háború kirobbantásáért is felelős az elmúlt hónapokban, ez pedig ugyebár az Amerikai Egyesült Államok.

Természetesen a fentiekre érdemi válasz nem érkezett, nem is érkezhetett.

