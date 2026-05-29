Külföld :: 2026. május 29. 06:57 ::

A hírhedt szicíliai maffiavezér több mint 200 millió euró értékű vagyonát foglalták le az olasz hatóságok

A Cosa Nostra maffiaszervezet néhai vezére, Matteo Messina Denaro bűnügyi birodalmához és kábítószer-kereskedelmi hálózatához köthető több mint 200 millió euró (71 milliárd forint) értékű vagyont foglaltak le - közölte az olasz pénzügyőrség.

Az olasz hatóságok beszámolója szerint a nagyszabású művelet során, amelyet több ország területén hajtottak végre, három embert vettek őrizetbe.

Denaro 1993 óta vezette a legveszélyesebbnek tartott bűnözők olaszországi körözési listáit. Több mint harminc év körözés után 2023 januárban egy palermói onkológiai klinika kapujában tartóztatták le. A maffiavezér 2023 szeptemberében, 61 évesen halt meg betegségben rácsok mögött, anélkül azonban, hogy bíróság elé tudták volna állítani.

A hatóságok szerint a mostani razziák részét képezik egy Denaróhoz köthető, kábítószer-csempészéssel kapcsolatos pénzmosási ügylet miatt indított vizsgálatnak. A pénzt a kábítószer-kereskedelemből származó bevételek újrabefektetésével halmozták fel az 1980-as évek óta Európa több országában, illetve más kontinenseken. A nyomozók nyolc olyan vállalatot azonosítottak, amelyekről feltételezik, hogy kapcsolatban állnak a hálózattal. Számtalan bankszámla és befektetési portfólió 12 kilogramm aranyat, továbbá 22 luxusingatlant is azonosítottak a Földközi-tenger, ezen belül Spanyolország legexkluzívabb tengerparti üdülőhelyein.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök köszönetet mondott a biztonsági erőknek a maffiára mért újabb súlyos csapásért, és kijelentette, hogy az olasz kormány a lefoglalt pénzeszközöket "a polgárok biztonságának növelését szolgáló intézkedésekre" kívánja fordítani, illetve a megfelelő hatóságoknak osztja szét azokat a rendőri munka megerősítése érdekében.

Denaro az egyik legkegyetlenebb vezére volt A Kereszapa című filmben is ábrázolt szicíliai bűnszövetkezetnek, a Cosa Nostrának. Távollétében többszörös életfogytiglanra ítélték egyebek közt azért, mert köze volt Giovanni Falcone és Paolo Borsellino vizsgálóbírók 1992-es megöléséhez és az 1993-as gyilkos római, firenzei és milánói merényletekhez.

Egyik életfogytiglaniját azért kapta, mert parancsot adott a Falcone-ügy egyik tanúja 12 éves fiának meggyilkolására; a gyermek holttestét savban oldották fel.

(MTI)