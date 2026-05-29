Katonazenekari fesztivált tartanak Kaposváron

Katonazenekari fesztivált rendeznek Kaposváron, a június 4. és 5. között sorra kerülő eseményen négy katonazenekar mutatkozik be a közönségnek - adta hírül az Együd Árpád Művelődési Központ a Facebook-oldalán.

Azt írták, a város főterén, a Kossuth téren a Kaposvár Helyőrségi Zenekar, a Szentendre Helyőrségi Zenekar, a Légierő Zenekar Veszprém és a Légierő Zenekar Szolnok szórakoztatja a közönséget.

Június 4-én, este hét órától a Kaposvár Helyőrségi Zenekar Jazz, pop, rock díszegyenruhában címmel ad koncertet Karosi Júlia jazzénekes és Gregorovics Tamás énekes közreműködésével - tették hozzá.

Kiemelték, hogy másnap délelőtt Pöttöm-partit tartanak, késő délután a zenekarok felvonulására, szakalaki bemutatóira és összevont koncertjére várják az érdeklődőket.

(MTI)