Katonazenekari fesztivált rendeznek Kaposváron, a június 4. és 5. között sorra kerülő eseményen négy katonazenekar mutatkozik be a közönségnek - adta hírül az Együd Árpád Művelődési Központ a Facebook-oldalán.
Azt írták, a város főterén, a Kossuth téren a Kaposvár Helyőrségi Zenekar, a Szentendre Helyőrségi Zenekar, a Légierő Zenekar Veszprém és a Légierő Zenekar Szolnok szórakoztatja a közönséget.
Június 4-én, este hét órától a Kaposvár Helyőrségi Zenekar Jazz, pop, rock díszegyenruhában címmel ad koncertet Karosi Júlia jazzénekes és Gregorovics Tamás énekes közreműködésével - tették hozzá.
Kiemelték, hogy másnap délelőtt Pöttöm-partit tartanak, késő délután a zenekarok felvonulására, szakalaki bemutatóira és összevont koncertjére várják az érdeklődőket.
