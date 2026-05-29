Felrobbant az amerikai Blue Origin vállalat New Glenn rakétája egy teszt során, miközben a floridai Cape Canaveralban az indítóálláson állt.
"Rendellenességet észleltünk az indítási teszt során" - közölte a Jeff Bezos milliárdos tulajdonában lévő vállalat egy rövid, az X közösségi oldalon ismertetett üzenetében, hozzátéve, hogy az alkalmazottak nem sérültek meg.
Egy videó azt mutatja, hogy füst száll fel a rakéta aljáról, mielőtt egy robbanás teljesen megsemmisíti azt.
Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026
Mike Haridopolos floridai képviselő, akinek választókerületéhez Cape Canaveral is tartozik, az X-en jelezte, hogy beszélt az amerikai űrhivatal, a NASA vezetőjével, Jared Isaacmannel a robbanásról.
#USA: A Blue Origin New Glenn rocket exploded during a static fire test Thursday night at Launch Complex 36 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida.— Wolverine Update (@W0lverineupdate) May 29, 2026
According to Blue Origin, the incident was caused by an "anomaly during today's hotfire test." No injuries were reported.… pic.twitter.com/tuKSzYhovj
"Megkönnyebbültem, hogy nem számoltak be sérültekről, és köszönetet mondok az elsősegélynyújtóknak, a mérnököknek és az indítást végző csapatoknak, akik gyorsan cselekedtek" - írta Haridopolos.
Áprilisban a Blue Origin vállalat már egyszer kudarcot vallott, amikor egy meghibásodás miatt a New Glenn nevű hordozórakétája nem tudta a tervezett pályára állítani a fedélzetén szállított kommunikációs műholdat. Az űrvállalat vizsgálatot indított az ügyben.
(MTI)