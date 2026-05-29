Külföld :: 2026. május 29. 06:36 ::

Felrobbant a Blue Origin New Glenn rakétája

Felrobbant az amerikai Blue Origin vállalat New Glenn rakétája egy teszt során, miközben a floridai Cape Canaveralban az indítóálláson állt.

"Rendellenességet észleltünk az indítási teszt során" - közölte a Jeff Bezos milliárdos tulajdonában lévő vállalat egy rövid, az X közösségi oldalon ismertetett üzenetében, hozzátéve, hogy az alkalmazottak nem sérültek meg.

Egy videó azt mutatja, hogy füst száll fel a rakéta aljáról, mielőtt egy robbanás teljesen megsemmisíti azt.





Watch live views: pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD May 29, 2026

Mike Haridopolos floridai képviselő, akinek választókerületéhez Cape Canaveral is tartozik, az X-en jelezte, hogy beszélt az amerikai űrhivatal, a NASA vezetőjével, Jared Isaacmannel a robbanásról.





According to Blue Origin, the incident was caused by an "anomaly during today's hotfire test." No injuries were reported.… #USA : A Blue Origin New Glenn rocket exploded during a static fire test Thursday night at Launch Complex 36 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida.According to Blue Origin, the incident was caused by an "anomaly during today's hotfire test." No injuries were reported.… pic.twitter.com/tuKSzYhovj May 29, 2026

"Megkönnyebbültem, hogy nem számoltak be sérültekről, és köszönetet mondok az elsősegélynyújtóknak, a mérnököknek és az indítást végző csapatoknak, akik gyorsan cselekedtek" - írta Haridopolos.

Áprilisban a Blue Origin vállalat már egyszer kudarcot vallott, amikor egy meghibásodás miatt a New Glenn nevű hordozórakétája nem tudta a tervezett pályára állítani a fedélzetén szállított kommunikációs műholdat. Az űrvállalat vizsgálatot indított az ügyben.

(MTI)