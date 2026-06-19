Anyaország :: 2026. június 19. 13:57 ::

Karácsony azt szeretné, hogy az önkormányzatok határozhassák meg vízdíjakat

A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében - jelentette be Budapest főpolgármestere pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Ez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt mára katasztrofális állapotba került nemcsak a főváros, de az egész ország víziközmű- hálózata; országosan a víz 25 százaléka, a fővárosban pedig 12 százaléka folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap amikor 24 óra alatt száz csőtörés történt - közölte Karácsony Gergely.

A politikus szerint az intézkedés azért halaszthatatlan, mert a fővárosi vízművek akkor tud felelősséget vállalni a szolgáltatás garantálásáért, ha maga állapíthatja meg a díjakat.

A jelenlegi helyzet az ökológiai károk mellett pénzügyi szempontból is fenntarthatatlan. A víziközmű-társaságok a csőd szélén állnak, a bevételek a napi működésüket is alig fedezik, fejlesztésre pedig egyáltalán nem jut pénz, továbbá a rendszer igazságtalan, mert nem differenciál társadalmi csoportok, jövedelmi helyzetek szerint - sorolta.

Karácsony Gergely a sajtótájékoztatón örömét fejezte ki , hogy újra önálló tárcát kapott a környezetvédelem ügye és az új kormány számára fontos környezetpolitikai célkitűzés a vízmegtartás és a felelős vízgazdálkodás. Annál is inkább, mert az elmúlt évek felelőtlen kormányzati döntései nyomán katasztrofális állapotba került a magyar víziközmű-hálózat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a vízdíjak 2013-as befagyasztása óta több mint száz százalékkal emelkedtek az árak Magyarországon, és jelenlegi vízdíjakból nem lehet kigazdálkodni a hosszútávú, felelős vízszolgáltatást. Példaként említette, hogy Varsóban a budapestinek a duplája, Pozsonyban a háromszorosa, Bécsben a négyszerese, Prágában pedig az ötszöröse a lakossági víz ára.

Hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben nem kérik a kormánytól a rezsicsökkentés felülvizsgálatát és azt sem, hogy országosan emelje a vízdíjakat, csupán azt kérik, hogy az önkormányzatok kapják vissza az ármegállapítás jogát a saját településükön. Annál is inkább, mert a klímaváltozás miatt fel kell készülni egy olyan időszakra, amikor sokkal nehezebb lesz a lakosság számára a víz biztosítása.

Közlése szerint amennyiben visszakapják az ármeghatározás jogát, társadalmi egyeztetés után sávos emelést kívánnak végrehajtani, amiben egy alap ingyenes mennyiség mellett a fogyasztás növekedésével sávosan nőne az ár. Ez víztakarékosságra, illetve az esővíz megtartására is ösztönözné a lakosságot.

Továbbá a főváros most is működtet a rászorulók számára rezsitámogatási rendszert, amit kibővítenek. Ám, ma egy átlagos budapesti háztartás 1900 forintot fizet havonta a vízért, a néhány százforintos emeléssel viszont az a veszély áll szemben, hogy Budapesten nem lesz elérhető ivóvíz - tette hozzá.

Kérdésekre válaszolva közölte, hogy párbeszédet folytatnak a kormány képviselőivel a szolidaritási hozzájárulásról, de a sikeres tárgyalások érdekében erről több információt nem kíván megosztani a nyilvánossággal.

Arról is beszámolt, hogy a következő napokban megkezdi a Budapesti Közlekedési Központ az új Bubi közkerékpárok a tesztelését, illetve lakossági tesztüzemre is sor kerül, így heteken belül elindulhat a szolgáltatás.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy a hétvégén filmforgatás miatt lezárják az M2-es metrót a Deák tér és az Örs vezér tere között. Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a BKV-nak néhány tízmillió forint pluszbevétele keletkezik a forgatás nyomán. Ám lényeges szempont, hogy a magyarországi filmgyártás fontos része az ország gazdaságának, továbbá büszkék lehetnek arra, hogy Budapest rendre világhírű produkciókban tűnik fel.

Ezzel együtt elnézést kér a budapestiektől és a városban közlekedőktől a kellemetlenségekért - mondta Karácsony Gergely.

(MTI)

