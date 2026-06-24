Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. június 24. 11:16 ::

Életfogytiglant kapott Pénzes Henrietta gyilkosa - de 25 év múlva akár ki is szabadulhat

Életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta jogerősen a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt a makói cigányt, aki tíz hónappal azután, hogy szabadult a minősített emberölés miatt rá kiszabott büntetéséből, 2022 tavaszán megpróbálta megfojtani nővérét.



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A 35 éves férfit különös visszaesőként elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek a bíróság. A vádlott legkorábban 25 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Döntésével a táblabíróság súlyosított az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék húszéves fegyházbüntetést kiszabó ítéletét.

Mint ismert, a Mukinak becézett Lannert-tankönyvi példány 2006 nyarán Makó közelében megerőszakolt, kifosztott, benzinnel lelocsolt, majd felgyújtott egy 18 éves magyarcsanádi lányt, aki három hét múlva a kórházban belehalt sérüléseibe.

A vádlottat a Szegedi Ítélőtábla akkor előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek, és ezért 15 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta.

A cigánybűnöző 2021. július 19-én szabadult, majd Makóra, a lánytestvéréhez költözött. Hamarosan uralkodni kezdett a nő felett, elvárta, hogy mindenben kiszolgálja őt. Emiatt gyakran vitatkoztak, ilyenkor többször halálosan megfenyegette nővérét, alkalmanként kést is elővéve nyomatékosításként. A fenyegetések hatására a nő rettegni kezdett a férfitól, félelmében egy időre még el is költözött a saját házából, oda azonban végül visszatért.

2022. március 28-án éjjel újra vitázni kezdtek, a vádlott két kézzel torkon ragadta testvérét, és szorítani kezdte a nyakát, miközben azt mondta: "nézz a szemembe, mit látsz, látod, hogy megöllek?". Kizárólag a sértett védekezésén és egy a helyiségbe belépő nő megjelenésén múlott, hogy a fenyegetését nem tudta beváltani.

A nő másnap reggel ment be a rendőrségre, és számolt be az őt ért támadásról. Az elsőfokú eljárás során meghallgatott szakértő elmondta, a sértett az őt megvizsgáló orvosoknak a fojtogatást követő jellemző tünetekről - légzészavar, rekedtség, hányinger, hányás - számolt be. A nyaki verőér kétoldali megszorítása miatt reflexes szívmegállás is bekövetkezhetett volna nála.

A cigányt csak májusban tartóztatták le, de ezután zárkatársai előtt is azt hangoztatta, hogy bánja, amiért nem sikerült a testvérét megfojtania.

Az életének több mint felét eddig börtönben töltő erőforrás az utolsó szó jogán azt mondta, édesanyja halála után a testvére maradt az egyetlen rokona, ezért sem akarta megölni őt, de azt nem tagadta, hogy vitatkozott vele.

Kiss Dániel tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette: a korábban többszörösen minősülő emberölés miatt az esetében kiszabható leghosszabb büntetésre ítélt férfi szabadulását követően röviddel újabb minősített emberölés kísérletét követte el. A bírói tanács úgy látta, az elkövető társadalomra való veszélyessége "maximális", a büntetés célját kizárólag életfogytig tartó büntetéssel lehet elérni.

(MTI korrigálva)

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