Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. június 24. 12:00 ::

Ilyen az eltérő kultúra: azt is megölte, aki befogadta a házába, és azt is, aki nem

A Pest Vármegyei Főügyészség több ember sérelmére és a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indítványozza annak a nőnek a letartóztatását, aki két idős embert ölt meg Tápiószőlősön.



A kép illusztráció (fotó: Nikola Gegovic / Alamy)

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az ügy gyanúsítottja 2026 áprilisától albérletben lakott egy idős férfinál Tápiószőlősön. Egy júniusi napon a nő rátámadt a férfira, aki a súlyos bántalmazás következtében belehalt a sérüléseibe. A nő a holttestet elásta.

Körülbelül két héttel ezután után a nő egy ugyanabban az utcában élő idős nőhöz ment, akire neheztelt, mert nem engedte meg neki korábban, hogy hozzá költözzön.

A gyanúsított a nőt is olyan súlyosan bántalmazta, hogy a sértett meghalt. A gyanúsított a holttestet egy szőnyegbe csavarta, és az ingatlan kamraszerű helyiségébe húzta, majd beköltözött a sértett házába.

A Pest Vármegyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére tekintettel tett indítványt a nő letartóztatásának elrendelésére, melyről a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt - áll a közleményben.