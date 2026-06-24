Publicisztika, Anyaország :: 2026. június 24. 11:34 ::

Az abszolút bohóckodás korában nem jut figyelem a kisvállalkozásokra

Először is leszögezek valamit, amiben nem lesz semmiféle barokkos túlzás, pusztán ténymegállapítás. Körülbelül 2001 óta követem a magyar belpolitikát, foglalkozom politikai kérdésekkel. Az, ami kormányzás címszó alatt megy április 12-e óta, számomra teljesen példátlan. Ezzel még véletlenül sem dicsérem és becsülöm fel a korábbi kormányokat, amelyek végül is kitermelték a mostani állapotokat.



Fotó: Magyar Hang/Végh László

De amit Magyar Péter művel a Parlamentben és a közéletben, az színvonalában alulmúlja az egykori – nem túl szép emlékű – Big Brother vagy Való Világ valóságshow-kat. Ez a fajta nárcisztikus, megalomán, indulatkezelési problémákkal küzdő viselkedés egyébként önmagában lehetne vicces vagy szánalmas, de annál szomorúbb, hogy ettől függetlenül mégis az a helyzet, hogy Magyar Péter a miniszterelnök. És ami tény, ezt sem lehet elhallgatni: ennek jelen pillanatban magyarok milliói tapsolnak.

S most kötnék át írásom lényegi tartalmára: látszik az is, hogy számos fontos kérdés (amellyel kapcsolatban nyilván nem lehet száz és száz pózőrködő fotót készíteni) egyáltalán nincs fókuszban. Pedig történetesen van most egy, ami elég sokakat érint.

Engem is többen kerestek meg azzal kapcsolatban, hogy mi történik a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja 2.0” programmal. Sok vállalkozó arról számol be, hogy a pályázati rendszerben nyertesként szerepelnek, mégis a mai napig nem kapták meg a támogatói okiratokat, amelyek nélkül a tervezett fejlesztéseiket nem tudják megkezdeni.

A helyzet különösen aggasztó, ugyanis sok kisvállalkozás a támogatási döntésre alapozva tervezte meg digitális fejlesztéseit, beruházásait és jövőbeli működését. Ennek ellenére sem a késedelem okáról, sem a várható határidőkről nem kaptak egyértelmű tájékoztatást. A magyar kis- és mikrovállalkozások megérdemelnék a nyílt, egyenes beszédet! Elfogadhatatlan, hogy nyertes pályázók hónapokig bizonytalanságban legyenek egy olyan program kapcsán, amelynek célja éppen a hazai vállalkozások versenyképességének javítása lenne.

Az egésszel kapcsolatban az alábbi kérdések adódnak:

Miért nem kapták meg a nyertes pályázók a támogatói okiratokat?

Biztosított-e a program teljes pénzügyi fedezete?

Mikorra várható a támogatói okiratok kiadása?

Milyen lépéseket tesz a kormány a kialakult helyzet rendezése érdekében?

Csekély esélyét látom annak, hogy ezzel törődne akár Magyar Péter, akár valamelyik minisztere, de ha mégis, vélelmezem, egy röhögő fejes emojit kapnának, esetleg „Megváltó Miniszterelnök Úr” odaírná még azt is: „jó vergődést!”.

Lantos János – Kuruc.info