Anyaország :: 2026. június 25. 19:21 ::

Magyar most arról követel azonnali választ az ügyészségtől, hallgatták-e már meg gyanúsítottként Orbánt

Azonnali válaszra szólította fel az ügyészséget csütörtök késő délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök arról, hogy meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost az aranykonvojügyben.

"A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai" – ez olvasható abban az aranykonvojügyről szóló, június 9-én, Budapesten kelt belső ügyészségi dokumentumban, amelyről egy felvétel állítólag a 444 birtokába került. A miniszterelnök bejegyzésében utalt egy "kiszivárgott iratra". Csütörtök délután a 444 egy birtokába került "állítólagos ügyészségi dokumentumról" írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját.

A portál által idézett dokumentum még tovább két személyt nevesít a döntéshozók között: Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkárt, és Demeter Tamást, a NAV korábbi bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesét.

(MTI - 444 nyomán)