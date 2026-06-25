Külföld :: 2026. június 25. 20:52 ::

Anthropic: az Alibaba nagyszabású kísérletet tett MI-képességek jogellenes megszerzésére

Az amerikai Anthropic mesterségesintelligencia-cég szerint a kínai Alibaba-csoporthoz köthető szereplők nagyszabású kísérletet tettek arra, hogy jogosulatlanul kinyerjék a vállalat Claude nevű MI-rendszerének kulcsképességeit - derül ki abból a levélből, amelyet az amerikai törvényhozóknak küldtek.

Az Anthropic szerint az Alibaba érdekeltségébe tartozó szereplők 2026. április 22. és június 5. között közel 25 ezer csalárd felhasználói fiókon keresztül több mint 28,8 millió alkalommal léptek kapcsolatba a Claude modellel. A vállalat állítása szerint a cél az úgynevezett "desztilláció" (distillation) módszerének alkalmazása volt, amelynek során egy fejlettebb mesterségesintelligencia-modell válaszait használják fel egy kevésbé fejlett rendszer betanítására.

Az Anthropic közlése szerint ez volt a vállalatot ért eddigi legnagyobb ilyen jellegű támadás. A cég úgy véli, hogy a műveletet az Alibaba, illetve annak Qwen mesterségesintelligencia-fejlesztő részlegéhez köthető szereplők hajtották végre. Az Alibaba egyelőre nem reagált a vádakra.

A Reuters által megtekintett, június 10-én kelt levélben az Anthropic azt írta az amerikai szenátus banki bizottságának vezetőihez, hogy az ilyen módszerek felgyorsíthatják Kína hozzáférését a vállalat legfejlettebb mesterségesintelligencia-képességeihez. A társaság ezért támogatja az amerikai kormányzat azon törekvéseit, amelyek az MI-fejlesztők közötti fenyegetésmegosztást és az iparági együttműködést erősítenék.

A vállalat emellett azt is javasolja, hogy az amerikai MI-fejlesztők hivatalosan is figyelmeztethessék egymást az ilyen támadásokra, valamint tovább szigorítsák Kína hozzáférését a fejlett mesterségesintelligencia-chipekhez.

Az Anthropic korábban már más kínai vállalatokat - köztük a DeepSeeket, a Moonshot AI-t és a MiniMaxot - is hasonló módszerek alkalmazásával vádolt. A cég szerint ezek a kampányok egyre nagyobb méretűek és kifinomultabbak.

A vita az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai versengés közepette bontakozott ki. A Fehér Ház áprilisban azzal vádolta Kínát, hogy ipari méretekben tulajdonítja el amerikai MI-fejlesztők szellemi tulajdonát. Az Alibaba ebben a hónapban felkerült a Pentagon kínai katonai vállalatokat tartalmazó listájára, amely ellen jogi úton lépett fel.

Az Anthropic ugyanakkor maga is vitában áll az amerikai hatóságokkal. Az amerikai kereskedelmi minisztérium június közepén korlátozásokat vezetett be a vállalat legújabb, Mythos és Fable mesterségesintelligencia-modelljeire nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, attól tartva, hogy azok kínai vagy más, aggályosnak minősített országok katonai hírszerző szervezeteihez is eljuthatnak. A korlátozások nyomán a vállalat világszerte felfüggesztette a modellek elérhetőségét. Az Anthropic szerint a felvetett biztonsági problémák nem súlyosak, és egyeztetéseket folytat az amerikai kormányzattal.

(MTI)