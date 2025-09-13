A Szent Márk tér nem csak Velence, de talán egész Olaszország egyik világhírű nevezetessége. A Szent Márk-székesegyház, a Dózsepalota vagy a Museo Correr mellett arról is nevezetes, hogy rengeteg galamb tanyázik itt, ugyanis etetésük a helyi lakosok és főleg a turisták egyik kedvenc foglalatossága.
A galamb a keresztény és európai történelemben, mitológiában (fehér galamb repül olajággal csőrében Noé bárkájára, szárazföldet jelezve a tengeren hánykolódóknak) és a magyar nyelvben (galambepéjű, galamblelkű) egyaránt a béke, az ártatlanság jelképe.
Ha kissé tárgyilagosabban szemléljük ezt a madarat, bizony sok hasznot nem hajt az embernek, azonban számos betegség terjesztője lehet és ha csapatostól odapiszkít valahová, az bizony elég nagy bosszúság (bár egyesek szerint utóbbi szerencsét hoz).
De a Szent Márk térhez hozzátartoznak; mindenki eteti őket, a szárnyasok pedig a biztos táplálék reményében és a bántatlanság tudatában szívesen időznek e helyen. Persze a teret, minden köztisztasági erőfeszítés ellenére – az utóbbi időben talán már a galambétkeztetést is tiltják – jócskán összepiszkítják ezek a turbékoló jószágok; van is mivel, hiszen kapnak magot bőven a jóakaratú emberektől.
Ugyanez a helyzet mostanság Európával is. A messziről ideáramló, többségükben tanulatlan, az európai kultúra és nyelvek terén tájékozatlan bevándorlók elözönlik kontinensünket, mint a galambok Velence Szent Márk terét. A jólelkű emberek – ki meggyőződésből, ki félreértelmezett szolidaritásból, ki felsőbb utasításra – pedig etetik (elszállásolják, ruházzák, pénzelik) őket. A migránsok pedig, a galambokhoz hasonlóan felfalják a nekik juttatott eleséget, a piszkukat pedig Európára bocsátják.
Alapvető különbség persze, hogy a galamb tudatlan állat, ösztönből cselekszik. Míg azon emberek többsége, akik e tollasokhoz hasonlóan az etetőhöz gyűlnek, sokszor nem zsigerből, hanem valamilyen kecsegtető ajánlat hatására, vagy kifejezett parancsra érkeznek a vén kontinensre, hogy aztán sáskaként letarolják azt.
Állatbarátként persze senkit nem akarok arra biztatni, hogy szegény galambokra csúzlizzon, de legalább jó néhány komolyabb madárijesztőt érdemes volna elhelyezni… Mert egyelőre az e folyamatot elkezdő Richard Coudenhove-Kalergi nevet a markába a pokolban, lelkes követői pedig róla elnevezett díjat osztogatnak egymásnak.
Münzberg Mihály