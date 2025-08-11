2025. augusztus 11., hétfő, Zsuzsanna, Tiborc napja van.
Friss hírek
18:08
Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és kivezényli a Nemzeti
Gárdát
17:41
Zelenszkij érzi, hogy szorul a hurok: "Oroszország nem kaphat jutalmat!" - ajvékolja
17:21
Meghalt a kampányrendezvényen fejbe lőtt kolumbiai szenátor
17:09
Wifo: Ausztriában továbbra sem látszanak a gazdasági fellendülés jelei
16:31
Akinek nem tetszik Sydney Sweeney
farmere
16:28
Bezzegrománia: egyre közelebb a teljes földbe állás a "gazdasági csoda" után, 40%-on az AUR
16:10
Macron ENSZ-mandátummal rendelkező stabilizációs missziót hozna létre a Gázai övezetben
15:48
Őrjöngő drogos gyújtotta fel az ország ikonikus
buszmegállóját
15:33
Kudarcba fulladt a Dunaferr hengerművének eladása
15:26
A donyecki Lunacsarszke elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
15:08
Visszalépett a DK kecskeméti képviselőjelöltje, hogy "ne álljon a változás útjába"
14:46
TikTok-csatornát indít a Bundestag
14:17
Rendkívüli hőhullám érte el Franciaországot
13:41
FSZB: az ukrán szolgálatok már nagymamákat akarnak rávenni terrorcselemények
elkövetésére
13:22
Amikor a főnökei népirtásáról van szó, Szijjártó valahogy mindig elfelejti a háború leállítását követelni
13:03
Macskaeledelt szolgált fel egy idős svéd asszonynak az otthoni ápoló, mert az "újsvédek" nyelvi kihívásokkal küzdenek
12:41
Több mint 60 házkutatást tartottak a szolgálatmegtagadók kiszűrésére Ukrajnában
12:32
Eurostat: tovább nőtt az uniós védelmi státusszal rendelkező ukrajnaiak száma
12:11
Egyre több balesetet okoznak az idős sofőrök Csehországban (is)
11:49
Rekordokat döntött a hőség tegnap
11:11
Drónvideón Orbán Viktor "apjának" hatvanpusztai
lakóingatlana
10:51
Ausztrália elismeri a palesztin államot az ENSZ közgyűlésén
10:23
Több mint hat kilogramm kokaint találtak egy utasnál a budapesti repülőtéren
10:07
Második világháborús gránátok kerültek elő érintetlen állapotban
Alsónémediben
09:28
Az egyik legbátrabb gázai újságírót is meggyilkolta a "Közel-Kelet egyetlen
demokráciája"
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Fürdőzők
haltak meg tengeri robbanásokban Odessza térségében
J.D.
Vance: "döntő pillanathoz" érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése
Megölte
feleségét, majd magával is végzett egy férfi Kunfehértón
Az
egyik legbátrabb gázai újságírót is meggyilkolta a "Közel-Kelet egyetlen
demokráciája"
Akinek
nem tetszik Sydney Sweeney
farmere
Második
világháborús gránátok kerültek elő érintetlen állapotban
Alsónémediben
Olaszországban
elégedetlenek a nyári idegenforgalmi szezonnal
Humor
::
2025. augusztus 11. 16:31
::
Hozzászólások
Akinek nem tetszik Sydney Sweeney farmere
Forrás: Fb
Korábban írtuk:
Gumicsont a gojoknak: egy zsidó farmermárka "náci" reklámkampánya egy árja zsánerű színésznővel
Szólj hozzá!
