Puzsér úr, köszönjük a plüssmackót!

A fenti kép természetesen csak egy Facebook-mém, de hogy mennyire nem áll távol a valóságtól, azt bizonyítja az alábbi gyűjtés, mely az aszódi javítóintézet világába enged némi betekintést. Jól látható, hogy nagyon más filmet néz az, aki azt hiszi, hogy itt cirógatásra és csokira vágyó rakoncátlan kisgyerekekről van szó...

(Fotók és forrás: Urbán Ádám / Pictorial

