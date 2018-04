Elcsatolt részek :: 2018. április 18. 21:14 ::

"Román barátaink" ezúttal a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatát akarják még jobban ellehetetleníteni

A magyar tagozat határozott tiltakozása ellenére egyesül a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem a Petru Maior Egyetemmel – a hivatalos indoklás szerint a hatékonyság növelése miatt.

Mind a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE), mind pedig a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem szenátusa megszavazta szerdán a két oktatási intézmény egyesülését.

A magyar tagozat tiltakozik

A magyar tagozat a MOGYE szenátusi üléséről való távolmaradással kívánta nyomatékosítani, hogy ellenzi az egyetemegyesítést – tájékoztatta az MTI-t Nagy Előd rektorhelyettes. Az egyetem döntéshozó testületében azonban a magyar tagozat képviselői az egyharmados arányt sem érik el, így nélkülük is határozatképes maradt a testület. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint a szenátus végül ellenszavazat nélkül, három tartózkodással fogadta el a Petru Maior Egyetem bekebelezésére vonatkozó nyilatkozatot.

Leonard Azamfirei rektor meglepőnek nevezte a magyar tagozat távolmaradását. Hozzátette: próbálta megmagyarázni a magyar tagozatnak, hogy nincsen okuk aggodalomra, sem a magyar oktatóknak, sem a magyar hallgatóknak nem származik hátrányuk a fúzióból. „Egészen biztos, hogy a döntésük hátterében akadémián túli okok állnak” – jelentette ki a rektor.

A Petru Maior Egyetem szenátusa egyetlen ellenszavazattal döntött az egyesülésről. A tényleges egyesülésre 2019 őszén kerülhet sor, ha a román Oktatásügyi Minisztérium jóváhagyja ezt.

„Megőrzi multikulturális jellegét”

Az elfogadott dokumentum szerint az egyesülés a Petru Maior Egyetemnek a MOGYE általi bekebelezésével történik. Az így létrejövő tanintézet a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem nevet fogja viselni. A dokumentum melléklete szerint az egyesüléssel a felsőoktatás hatékonyságát, versenyképességét, nemzetközi láthatóságát és az intézmény gazdaságos működtetését szeretnék elősegíteni.

A dokumentum leszögezi, hogy az új intézmény megőrzi a MOGYE multikulturális jellegét, „és mindent megtesz a román, magyar, angol és más világnyelveken való oktatás konzerválásáért”.

A magyar tagozat vezetői többek között azért ellenzik az egyesülést, mert ez az egyetem nevének a megváltoztatásával járna, és kétessé tenné az oktatási törvény multikulturális egyetemek számára megfogalmazott követelményeinek alkalmazását.

A román oktatók máig elnyomják a magyar tagozatot

A 2011-ben elfogadott jogszabály név szerint felsorolja azokat a multikulturális egyetemeket, amelyeken a kisebbségek nyelvén is oktatnak, és ezek számára sajátos követelményeket is támaszt. A felsorolásban a MOGYE is szerepel.

A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Ma az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működnek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekednek.

(MTI)