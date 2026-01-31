Elcsatolt részek :: 2026. január 31. 14:49 ::

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak.



Ukrajnában és Kárpátalján is embervadászok hurcolják a húsdarálóba az embereket (illusztráció: goloskarpat.info)

"A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt" - folytatta.

"Természetesen a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden támogatást megadunk" - szögezte le. "Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy itt az ideje véget vetni a háborúnak, a háborút szító brüsszeli politikának, és itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen, itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség fellépjen az ukrán kényszersorozásokkal szemben.

(MTI nyomán)