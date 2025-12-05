Elcsatolt részek, Háború :: 2025. december 5. 11:28 ::

Ukrán ügyészség: Sebestyén József halálát nem bűncselekmény okozta, csak "stressz" hatására szabadultak el a vérrögök

Bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást az ukrán ügyészség Sebestyén József halála ügyében – írta a 24.hu a Kárpátaljai Megyei Főügyészség nekik küldött válasza alapján.

„A nyomozás során megállapították, hogy Sebestyén kórházi kezelés alatt állt, és azt is vizsgálták, hogy megfelelő kezelésben részesült, és nem merült fel mulasztás az orvosi személyzet részéről” – írta az ukrán hatóság, de mást nem akartak közölni.

Ahogy a 24.hu is emlékeztet rá, júliusban először a Mandiner írta meg az elhunyt férfi testvére által megosztott információk alapján, hogy a kárpátaljai Sebestyén Józsefet ukrán toborzók hurcolták el, majd olyan súlyosan bántalmazták, hogy később belehalt sérüléseibe. Sebestyén Józsefet állítólag vasdoronggal ütötték az ukrán egyenruhások.



A kényszersorozott magyar állampolgárt állítólag vasdoronggal ütötték. Hetekkel később a beregszászi kórházban váratlanul meghalt, noha a hozzátartozóinak azt mondták, minden rendben.

A férfi sérüléseiről és megalázásáról több fotó, sőt videó is napvilágot látott. Az ukrajnai nyomozás szerint azonban Sebestyén József halálát egy régóta meglevő betegsége súlyosabbra fordulása okozhatta. Az eset kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. Akkori posztjában leszögezte, hogy Sebestyén József "nem meghalt, nem kényszersorozás következtében hunyt el, hanem agyonverték".

Jelezte, hogy Magyarországnak kötelessége kivizsgálni az ügyet, amely nem egyszerűen egy tragikus haláleset, hanem egy brutális gyilkosság.

Az ügyben így Magyarországon is nyomozás indult. A Legfőbb Ügyészség a 24.hu kérdésére azt közölte, hogy ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, ami felderítési szakban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. A rendőrség azonban adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott több információt az ügyről.

A Kárpátaljai Megyei Főügyészség ugyanakkor azt közölte, hogy hozzájuk semmilyen jogsegéllyel kapcsolatos kérelem, kérés, megkeresés vagy indítvány nem érkezett a magyar hatóságok részéről.

A stressz és a vérrögök

A 24.hu ukrán nyomozati anyagot ismerő forrásak a következőképpen rekonstruálták Sebestyén József halálát: többször megúszta, hogy bevonultassák, akárhányszor vitték be a beregszászi hadkiegészítő parancsnokságra, estére haza tudott térni. Az utolsó alkalommal, júniusban azonban nem volt szerencséje, mivel egy ungváriakból álló csapat gyűjtötte be Beregszászon, akiket nem ismert.

Munkácsra vitték, a kiképzőközpontba. Ezután szökött el, amikor rájött, hogy nem fogják hazaengedni. Hogy hogyan jutott vissza Munkácsról Beregszászra, és mi történt vele a következő egy napban, azt nem tudni, csak azt, hogy egy nappal később ment be a beregszászi kórházba a rosszulléte miatt, ahol végül – pár héttel később – életét vesztette.

A boncolás megállapította, hogy tüdőembóliában halt meg, a lábszárában régóta ott voltak azok a vérrögök, amelyek a katonai központban ért stressz hatására leszakadtak (és ebből szinte következik, hogy nem is bántalmazhatták, kizárható a bűncselekmény... – a szerk.), eljutottak a tüdejébe, ami utóbb a halálát okozta.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy Sebestyént a szökése ellenére a hadsereg nem kereste, mert még nem adták ki ellene a körözést.

