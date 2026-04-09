2026. április 9. 20:38

Zelenszkij kárpátaljai magyaroknak magyarázta, mennyire fontos, hogy az ukránok a lehető legnagyobb védelemben részesüljenek

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök csütörtökön találkozott a kárpátaljai magyar civil szervezetek képviselőivel, önkormányzati és egyházi vezetőivel és katonákkal, akikkel egyebek mellett megvitatta a közösség anyanyelvi oktatásával, a magyar kultúra támogatásával, valamint a háború elől külföldre menekült és hazatérni szándékozó emberek számára szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatos kérdéseket - derült ki az államfő hivatalos internetes oldalán nyilvánossága hozott közleményből.

A csaknem egyórás találkozó elején Zelenszkij köszönetet mondott a nehéz tél alatt tanúsított kitartásért és a front támogatásáért, a katonáknak pedig Ukrajna védelméért.

Az elnök hangsúlyozta, hogy már most fel kell készülni a következő télre. Fontos, hogy minden régiónak legyen vészhelyzeti terve, és ezeket végre is kell hajtani, hogy "az ukránok a lehető legnagyobb védelemben részesüljenek".

Zelenszkij kiemelte, hogy számos vállalkozás és cég települt át Kárpátaljára, ami fontos a munkahelyek megőrzése és újak létrehozása, valamint az ukrán gazdaság egészének támogatása szempontjából.

A találkozón részt vett Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke, aki az MTI tudósítójának telefonon elmondta, hogy az államfő közvetlen párbeszédet kezdeményezett a találkozó résztvevőivel. Ennek keretében Zubánics felvetette a középiskolák felső tagozatai szakosításának problémáját, különös tekintettel a háború által még súlyosabbá vált demográfiai helyzetre. A politikus rámutatott: a magyar közösségekben sok esetben lehetetlen eleget tenni az osztályok minimális tanulói létszámára vonatkozó követelményeknek. Zubánics László ezért azt javasolta, hogy a magyar értelmiség utánpótlásának biztosítása céljából különleges eljárási rendben tegyék lehetővé kistérségenként legalább egy középiskola működésének finanszírozását.

Zelenszkij állami kitüntetéseket adományozott az orosz agresszió elleni harcokban kitűnt katonáknak, és posztumusz III. fokozatú "Érdemekért" kitüntetést adott át a 2023 novemberében elhunyt Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) néhai alelnöke, a megyei tanács (közgyűlés) egykori elnökhelyettese özvegyének.

(MTI nyomán)