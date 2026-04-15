2026. április 15. 08:46

Példátlan magyar- és egyházellenes támadás Nagyváradon

Példátlan esemény történt április 14-én Nagyváradon, amikor a román hatóságok szentmise közben, a szentáldozás alatt törtek be a premontrei templomba. A csendőrök Fejes Rudolf Anzelm atyát keresték, akit jogerős bírósági ítélet hiányában lakoltatnának ki a premontrei rendházból – arra hivatkozva, hogy az épület nem egyházi, hanem állami tulajdon.

A kilakoltatás eredeti időpontja februárban lett volna, ám akkor a nagyváradi magyarok és Kispalkó Szilveszter mi hazánkos politikus fellépésének köszönhetően sikerült elhalasztani a végrehajtást.

Április 14-én kedden ismét csak a Mi Hazánk Mozgalom jelent meg a helyszínen a pártok közül (még az elvileg az erdélyi magyarokat képviselő RMDSZ-nek sem volt fontos ez a szimbolikus ügy). A nemzeti ellenzéki pártot Toroczkai László elnök, valamint a Bűnvadászok akciócsoportja képviselte.

A közel nyolcórás hercehurca során tanúsított áldozathozatal nem volt hiábavaló: legalább annyit sikerült elérni, hogy a magyar szerzetesnek nem azonnal kellett elhagynia a rendházat, hanem kapott harminc nap haladékot. Ez idő alatt Toroczkai László reményei szerint megoldás születhet az ügyre, melynek érdekében a leendő magyar miniszterelnököt, Magyar Pétert arra fogja kérni, hogy hívja fel román kollégáját, Ilie Bolojant (aki korábban Nagyvárad polgármestere volt); Orbán Viktort pedig arra, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hívassa be a román nagykövetet. Alább tekinthető meg a Magyar Jelen videóösszeállítása: