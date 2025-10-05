Videók :: 2025. október 5. 21:08 ::

5 millió forint értékű sorsjegyet lopott egy hajdúsámsoni észlény

Sorsjegyeket és több mint félmillió forint készpénzt lopott egy debreceni vendéglátóhelyről az a 47 éves férfi, akit a debreceni rendőrök azonosítottak, majd elfogtak; a vagyon nagy részét a nyomozók visszaszerezték - írja a Zsaruhírek.

A rendőrségre 2025. szeptember 24-én érkezett bejelentés arról, hogy az éjszaka folyamán valaki betört egy debreceni kocsmába. A tolvaj az üzlet kasszájából több mint félmillió forintot, valamint közel ötmillió forint értékű kaparós sorsjegyet vitt el (utóbbi - amennyiben nem regisztrálták őket - egy fabatkát sem ér - a szerk.).

A nyomozók azonnal megkezdték a munkát, tanúkat hallgattak meg, és rögzítették a fellelhető nyomokat.

A nyomozók rövid időn belül azonosítottak egy hajdúsámsoni lakost, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható volt.

A rendőrök 2025. szeptember 30-án hajnalban akciót szerveztek, és a férfi lakásán ütöttek rajta. Az otthonában tartott kutatás során több bontatlan csomag sorsjegyet találtak és lefoglaltak. A férfi a nyomozóknak megmutatta az erdőbe elásott és egyéb rejtekhelyekre dugott további csomagokat is.

Az összesen 4 millió 850 ezer forint értékű, fel nem használt szelvényeket a rendőrség vagyonvisszaszerzés keretében visszaadta a tulajdonosnak. A férfit elfogták és előállították a kapitányságra, ahol lopás gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.