Videók :: 2026. március 5. 09:10 ::

Toroczkai: bajban van a Fidesz, a végén rá fognak fordulni a mi hazánkos szavazókra

A pártelnök a Kontroll vendégeként elmondta, számít a különböző lejáratási próbálkozásokra, sőt, úgy tűnik, ez már el is kezdődött, nem csak a Fidesz, hanem a Tisza részéről is, mindkét oldal megpróbálja elvenni a szavazóikat.

Toroczkai hozzátette, ennek ellenére rendkívül jó mentális állapotban, sőt boldogan várja az április 12-t, mert eljön végre az ideje, hogy az Országgyűlés máshogy tud működni, ugyanis érdemi tárgyalásokra és kőkemény ütköztetésekre számít, aminek következtében jobban járhat az ország. Nem így az esetleges teljhatalommal, legyen az tiszás vagy fideszes.