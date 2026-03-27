2026. március 27. 15:09

Zsidó miniszter: "Legyen sok-sok Mohamed Angliában, Svédországban, Franciaországban, de ne itt, Izraelben!"

Az alábbi videó a hücpe (zsidó arcátlanság) tipikus példája: homogén zsidó nemzetállamot a zsidóknak, viszont multikulturális államokat az európaiaknak! Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a történelem során a zsidókat miért utálták mindenhol és miért űzték ki őket 109 országból.



Itamár Ben Gvír (fotó: Yonatan Sindel / Flash90)

Ujjongó zsidók körében állva, Itamar Ben Gvír izraeli nemzetbiztonsági miniszter ezt mondja (az eredeti héber szöveget, nem az angol fordítást követve): „A hírek szerint Angliában a leggyakoribb név a Mohamed. Így van? Akkor azt akarjuk, hogy legyen a Mohamed a leggyakoribb név Angliában, Svédországban, Franciaországban, de ne itt, ne itt! ”

