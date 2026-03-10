Cigánybűnözés, Videók :: 2026. március 10. 09:42 ::

Kővel dobálta az autókat egy részeg cigány Borsodban

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki ittas állapotban a településen áthaladó autókat kővel megdobálta.

A vádirat szerint a vádlott 2025. november elején ittas állapotban lakóhelyén egy borsodi településen a murvás útfelületről köveket szedett fel, a 35-ös főút helybéli szakaszához ment, és arra haladó nyolc gépjármű irányába dobta a köveket.

Hat alkalommal nem találta el az autókat, míg az egyik kő egy személyautó jobb hátsó sárvédő ívét találta el, amelytől az behorpadt, 75 000 forint kár keletkezett. Egy másik kővel egy újabb személyautó jobb hátsó szélvédőjét találta el, az betört, a kő az autó utasterébe esett a hátsó üléssor elé, 48 000 forint kárt okozva. A gépjármű vezetője, észlelve a sérülést, az úttest jobb szélére félre húzódva leállt, ezt látva a vádlott elfutott a helyszínről.

A vádlott cselekményeivel az érintett gépjárművekben utazók életét, testi épségét veszélyeztette.

Az ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett és más bűncselekmény miatt emelt vádat a büntetlen előéletű vádlottal szemben, és büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - közölték honlapjukon.