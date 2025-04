Szerdától az Európai Unió tagországainak állampolgárai is csak az elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) birtokában léphetnek be az Egyesült Királyságba. Ezzel teljessé válik a nem vízumkötelezett beutazókra kidolgozott, az utóbbi másfél évben fokozatosan, a világ egyre több térségére érvénybe léptetett brit ETA-rendszer.

Az EU-állampolgárok március 5-én kezdhették meg az ETA kiváltását, és április 2-ától, szerdától már csak a kiváltott engedéllyel léphetnek be az Egyesült Királyságba.

A jelenleg 10 fontba (4810 forintba) kerülő engedély két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú nagy-britanniai beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb hat hónap időtartamra.

Az ETA kiváltásának díja jövő szerdától a tervek szerint 16 fontra emelkedik.

A londoni belügyminisztérium ajánlása szerint az ETA a mobileszközökre letölthető UK ETA alkalmazás használatával igényelhető a leggyorsabban és a legegyszerűbben.

A tárca szerint a kérelmezők "elsöprő többsége" automatikusan és néhány perc alatt megkapja a beutazási engedélyt, így változatlanul lehetséges "akár spontán ötlettől vezérelve" is a beutazás Nagy-Britanniába.

A minisztérium javasolja ugyanakkor, hogy a beutazók három munkanappal utazásuk megkezdése előtt kérvényezzék a belépési engedélyt, tekintettel "azokra a csekély számú esetekre, amelyek további elbírálást igényelnek".

Akiknek nincs olyan mobileszközük, amelyre a UK ETA alkalmazás letölthető, a brit kormány honlapján - gov.uk - is folyamodhatnak az elektronikus beutazási engedélyért, vagy megkérhetnek más, jelenlévő személyt, hogy töltse le saját telefonjára az alkalmazást, és a kérvényt arról a telefonról is be lehet nyújtani a kérvényező adataival.