Trump leállítja a kórokozók funkciójavításával járó biológiai kutatások finanszírozását

Végrehajtási rendeletet írt alá hétfőn Donald Trump amerikai elnök a kórokozók hatékonyságát ideiglenesen növelő, úgynevezett funkciójavító nemzetközi biológiai kutatások szövetségi finanszírozásának a tilalmáról annak érdekében, hogy növelje a kutatások biztonságát.

A rendelettel emellett az elnök felfüggesztette az Egyesült Államokban végzett, a polgárokra veszélyt jelentő, "fertőző kórokozók és toxinok" felhasználásával kapcsolatos kutatásokat is, "amíg egy biztonságosabb, jobban végrehajtható és átláthatóbb, az ilyen kutatásokra vonatkozó politikát ki nem dolgoznak és be nem vezetnek" - áll a Fehér Ház által közzétett tájékoztatóban.

A funkciójavító (gain-of-function) kutatások szövetségi finanszírozásának tilalma mások mellett Kínára és Iránra vonatkozik - közölte a Fehér Ház, hozzátéve: a funkciójavító kutatások egyebek között olyan kórokozókra vonatkoznak, mint a madárinfluenza vírusai, illetve a koronavírusok.

A Fehér Ház tájékoztatója szerint az intézkedés célja "drasztikusan csökkenteni a laboratóriumi balesetek kockázatát, amelyek a funkciót fokozó kutatásokkal kapcsolatosak, mint például az EcoHealth Alliance és a Wuhan Institute of Virology által Kínában a denevér-koronavírusokkal kapcsolatban végzett kutatások".

Az új szabványok kidolgozására a Fehér Ház tájékoztatása szerint az Egyesült Államok Tudományos és Technológiai Politikai Hivatala (U.S. Office of Science and Technology Policy) és a nemzetbiztonsági tanácsadó kap megbízást.

Trump a rendeletben kiemelte, hogy Washington továbbra is felkészült kíván maradni a biológiai fenyegetésekre, és globális vezető szerepet akar játszani a biotechnológiai kutatásokban.

(MTI)