Második éve a legértékesebb kínai márka a TikTok

A TikTok idén már a második egymást követő évben volt a legértékesebb márka Kínában a Brand Finance China 500 összeállítása szerint. A TikTok/Douyin közösségi hálózat márkaértéke egy év alatt 26 százalékkal, 105,8 milliárd dollárra nőtt.

Csere történt a lista második és a harmadik helyén. A második helyre jött föl a State Grid Corporation of China energiahálózati vállalat, amelynek a márkaértéke 20 százalékkal, 85,6 milliárd dollárra emelkedett. Eközben a harmadik helyre csúszott vissza a 10 százalékkal, 79,1 milliárd dollár márkaértékre dráguló China Industrial and Commercial Bank.

A következő három helyen is a bankok álltak: a negyedik a China Construction Bank (+19,5 százalék, 78,4 milliárd dollár), az ötödik az Agricultural Bank Of China (+16 százalék, 70,2 milliárd dollár), a hatodik pedig a Bank of China (+26,5 százalék, 63,8 milliárd dollár).

A hetedik helyen a Moutai szeszipari vállalat állt 58,4 milliárd dolláros márkaértékkel, ami 16,5 százalékos emelkedés egy év alatt.

A China Mobile telekommunikációs márka a kilencedik helyről a nyolcadik helyre lépett elő (47 milliárd dollár), a Tencent a tizedikről a kilencedeikre jött fel (44 milliárd dollár), a Ping An biztosítási márka a nyolcadik helyről a tizedikre esett vissza (43,2 milliárd dollár).

A leggyorsabban növekvő márka a Little Swan volt, amelynek értéke 210 százalékkal, 1,8 milliárd dollárra nőtt. Ezen a néven a Midea Group mosógépeket és légkondicionálókat gyárt.

Az összeállítás szerint Kína 100 legdrágább márkájának értéke elérte a 2 ezer milliárd dollárt.

A Top 100-ban szereplő 64 banki márka összesített értéke egy év alatt 4 százalékkal, 467,6 milliárd dollárra nőtt. Eközben a 13 biztosítási márka értéke 2 százalékkal, 133,9 milliárd dollárra csökkent.

A százas listán szereplő 30 autógyártó együttes márkaértéke 3 százalékkal nőtt. A legértékesebb autómárka a BYD, márkaértéke 16 százalékkal, 14 milliárd dollárra emelkedett.

(MTI)