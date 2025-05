Külföld, Koronavírus :: 2025. május 20. 18:41 ::

Elfogadták a WHO járványügyi megállapodását - ellenszavazat nem volt, csak néhány tartózkodás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közgyűlése kedden Genfben elfogadta azt a mérföldkőnek számító globális megállapodást, amely lehetővé teszi a lehetséges jövőbeli világjárványokra történő jobb felkészülést.



Fotó: Magali Girardin/EPA-EFE

A WHO tagállamai genfi közgyűlésükön konszenzussal fogadták el a világ első pandémiáról szóló megállapodását. A nemzetközi szervezet honlapján megjelent közlemény kiemelte, hogy a közgyűlés 78. ülésszakán született, mérföldkőnek számító döntés a 2020 és 2022 között több millió ember halálát okozó koronavírus-járvány miatt a kormányok által kezdeményezett több mint hároméves intenzív tárgyalások csúcspontja.

"A világ ma biztonságosabb, köszönhetően tagállamaink vezető szerepének, együttműködésének és elkötelezettségének a WHO történelmi jelentőségű pandémiaegyezményének elfogadásában" - jelentette ki a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. "A megállapodás a közegészségügy, a tudomány és a többoldalú diplomácia győzelme. Biztosítani fogja, hogy közösen jobban meg tudjuk védeni a világot a jövőbeni világjárványok fenyegetésétől" - értékelte a megállapodás jelentőségét a főigazgató.

A globális megállapodást kedden Genfben a WHO legfőbb döntéshozó testületének plenáris ülésén fogadták el azt követően, hogy a tagállamok küldöttségei hétfőn 124 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 11 tartózkodással jóváhagyták. A tartózkodó országok között volt Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is.

"A megállapodás életbe lépésével mindannyiunknak sürgősen cselekednünk kell az egyezmény legfontosabb elemeinek végrehajtása érdekében, beleértve az életmentő, pandémiával kapcsolatos egészségügyi termékekhez való igazságos hozzáférést biztosító rendszereket" - hívta fel rá a figyelmet Teodoro Herbosa, az idei közgyűlés Fülöp-szigeteki elnöke.

A járványügyi megállapodás számos területen lefektette a jobb nemzetközi együttműködés elveit, megközelítéseit és eszközeit a globális egészségügyi rendszer megerősítése érdekében a világjárványok megelőzése, a felkészülés és a válaszlépések terén, ami magában foglalja a vakcinákhoz, terápiákhoz és diagnosztikához való méltányos és időben történő hozzáférést - írta a WHO.

A közlemény szerint a megállapodással nem csorbul a felek nemzeti szuverenitása, annak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a WHO titkársága, ezen belül főigazgatója felhatalmazást kapna bármely tagország nemzeti jogrendszerébe vagy politikájába való beavatkozásra, illetve konkrét intézkedések bevezetésére, például utazók kitiltására vagy befogadására, vakcinázási kötelezettség, terápiás, diagnosztikai intézkedések, vagy lezárások előírására.

Az Egyesült Államok, amely korábban a WHO legjelentősebb támogatója volt, nem vett részt a megállapodási tárgyalások végső szakaszában, miután az amerikai kormány januárban bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a WHO-ból.

Frissítés: Kína 500 millió dollárnyi segítséget nyújt a WHO-nak a következő öt évben

Kína további 500 millió dollárral támogatja az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) az elkövetkező öt évben - jelentette be kedden Liu Kuo-csung, a kommunista ország államtanácsának elnökhelyettese Genfben, a WHO által Genfben rendezett Világegészségügyi Konferencián (WHA78), amelyen Robert Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter viszont a szervezet elhagyására szólította fel videóüzenetben a tagállamokat.

Beszédében Liu úgy vélte, az unilateralizmus és "az erő politikája" súlyos kihívások elé állítja a globális egészségügyet, és hozzátette: a nehézségeket a többpólusú világrend segítségével lehet legyőzni.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a hétfőn kezdődött konferenciát megnyitó beszédében elmondta, a szervezet jelenleg 600 millió dolláros hiánnyal küzd az éves költségvetésében, a következő kétéves időszakban pedig 21 százalékos költségcsökkentéssel kell számolnia a pénzügyi nehézségek miatt, amelyeket elsősorban a mind ez idáig elsőszámú donorországnak számító Egyesült Államok részéről folyósított segélyek megcsappanása okoz.

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése után egy nappal jelentette be Washington kilépését a WHO-ból, kedden pedig Robert F. Kennedy Jr. a Fox News amerikai hírcsatorna által rögzített, a WHO keddi ülésén lejátszott videofelvételén felszólította az egészségügyi minisztereket, fontolják meg a csatlakozást a döntéshez.

Mint mondta, az Egyesült Államok már több, hasonló véleményen lévő országgal felvette a kapcsolatot, ösztönözve őket, hogy kövessék példáját, egyúttal azt vetette a WHO szemére, hogy politikai érdekeket, illetve a gyógyszergyártók céljait szolgálja, és "megfullad a túlzott bürokrácia terhei alatt".

"Az egész rendszert újra kell indítani (...) Hozzunk létre új intézményeket vagy vizsgájuk felül a már létezőket!" - jelentette ki.

Szavait az ülésen jelen lévő diplomaták és miniszterek nem kommentálták.

Trump korábban azt vetette a WHO szemére, hogy rosszul kezeli a koronavírus-járványt, és túl közeli kapcsolatokat ápol Kínával.

Kennedy Jr. videóüzenetét néhány órával azt követően tették közzé, hogy a szervezet tagállamai kedden - a pandémiákra történő hatékonyabb felkészülés jegyében - elfogadták a nemzetközi járványügyi megállapodást, amelyet a miniszter egyébként szintén bírált.

Az amerikai miniszter korábban azt hangoztatta, hogy a koronavírus a kínai Vuhan városában található, a kínai kormány által használt laboratóriumból szabadult ki 2019 decemberében, és azzal vádolta a WHO-t, hogy szándékosan tartott vissza ezzel kapcsolatban információkat, "Kínával közösen azon dolgozva, hogy elhitessék, a vírus denevérekről vagy tobzoskákról került át (emberekre).

Tedrosz a maga részéről többször leszögezte, "minden lehetőséget vizsgálnak", azonban nem rendelkeznek semmire kellő bizonyítékkal, kedden pedig leszögezte: "a járványnak vége, ám továbbra sem tudjuk, hogy kezdődött".

Az ülésen Liu leszögezte: Kína a kérdésben mindig is "együttműködő volt", és minden, az ázsiai ország "besározására" irányuló kísérlet eredménytelen maradt.

(MTI)