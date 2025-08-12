Külföld, Háború :: 2025. augusztus 12. 21:35 ::

A háborúval nem sikerült, Netanjahu most egy pohár vízzel a kezében próbálja kirobbantani az iráni forradalmat

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő videóüzenetben szólította fel kedden Irán népét lázadásra a teheráni vezetéssel szemben.

Azt mondta az irániaknak, hogy "legyenek vakmerők és bátrak", merjenek álmodni. "Menjetek ki az utcákra, követeljetek igazságot, elszámoltathatóságot, tüntessetek a zsarnokság ellen!" - mondta Netanjahu.

"Építsetek jobb jövőt családjaitok és minden iráni számára! Ne engedjétek, hogy ezek a fanatikus mollák csak egy perccel is tovább keserítsék az életetek!" - hangsúlyozta az izraeli kormányfő.

Netanjahu szót ejtett a 12 napos háborúról is, amelynek során katonai célpontok mellett legkevesebb tíz iráni magfizikust megöltek, hogy meghiúsítsák a teheráni vezetés nukleáris programját. "Vezetőitek ránk kényszerítették a 12 napos háborút, és szánalmas vereséget szenvedtek" - fogalmazott.

"Minden kezd összeomlani. A brutális nyári hőségben még tiszta, hideg vizetek sincs a gyermekeitek számára" - utalt az izraeli miniszterelnök a legutóbbi iráni vízválságra. Hozzátette, hogy Izrael ugyanakkor világelső a víz újrafelhasználásában, és segíteni tudna ebben, amennyiben a teheráni vezetést megdöntenék.

"Segíteni fogunk Iránnak a víz újrahasznosításában, segíteni fogunk Iránnak a víz sótalanításában" - közölte, és leszögezte, hogy "most van itt az ideje a szabadságért harcolni".



As our founding father, Theodor Herzl, said of the Jewish state, “If you will it, it is no dream”



And I say to you, "if you will it, a free Iran is no dream."

Now is the time for action.

Now is the time to fight for freedom.



(MTI nyomán)