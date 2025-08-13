Külföld, Politikusbűnözés :: 2025. augusztus 13. 10:43 ::

Férje után a volt elnöknét is lecsukták Dél-Koreában

Első napját töltötte szerdán egy szöuli börtönben Dél-Korea volt first ladyje, Kim Konhi, akinek letartóztatását kedden este rendelte el a bíróság, miután korrupciós vádak merültek fel vele kapcsolatban, és az ügyében nyomozó hatóságok tartottak tőle, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg.





Kimet a főváros egy viszonylag új büntetés-végrehajtási intézetében tartják fogva, amely egyike az ország kevés, női igazgató által vezetett börtöneinek.

A volt first lady ellen megvesztegetés, befolyással való üzérkedés és csalás miatt is nyomozás folyik. Ügyvédei koholmánynak nevezték a vádakat, amely szerint ajándékokat fogadott el szívességekért cserébe. Múlt heti kihallgatásán azonban Kim bocsánatot kért azért, hogy ügye aggodalmat okozott az országban.

Kimet magánzárkában tartják, amelyben a földre tett matracon alhat, és egy asztala is van. Közös zuhanyozóban külön tisztálkodhat, és naponta egy órára az udvarra is kiengedik, hogy testmozgást végezzen. Néhány kivételtől eltekintve ugyanolyan elbánásban részesítik, mint a többi fogvatartottat. Szerdán eperdzsemes pirítóst, kolbászt és salátát kapott reggelire.

Egy hasonló szöuli börtönben fogvatartott férje már mintegy száz napot töltött a rács mögött. Jun Szogjol volt dél-koreai elnök januártól márciusig volt először börtönben, majd júliusban ismét elrendelték letartóztatását a szükségállapot tavaly decemberi kihirdetésével összefüggésben ellene felhozott vádak alapján.





Kim gazdag üzletasszony, egy általa alapított művészeti ügynökség sikeres vezetője, és a kormányzati adatbázis szerint a házaspár vagyonának nagy része, beleértve a szöuli otthonukat is, az ő tulajdonában van.

Kim számos botrányba keveredett férje 2022-es megválasztása előtt és után is, mivel a pozíciójában elvárt visszafogottság helyett öltözködésével és lobbitevékenységével is gyakran felhívta magára a figyelmet.

A korábban Jun Szogjollal munkakapcsolatban álló Han Dongszu volt bíró és ügyész szerint Kim volt a hajtóereje férje politikai karrierjének.

(MTI)