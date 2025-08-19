Külföld :: 2025. augusztus 19. 16:16 ::

Felmérés: a lengyelek többsége negatívan értékeli a kormányuk munkáját

A lengyelek 55,6 százaléka negatívan, 23,5 százalékuk pozitívan értékeli a kormány munkáját - derül ki az OGB közvéleménykutató kedden közzétett felméréséből.

A felmérés augusztus 6. és 13. között készült ezer fős mintán.

A negatív véleményen lévők 5,2 százalékponttal többen vannak az előző hónapban készített felméréshez képest, pozitív értékelést pedig 2,5 százalékkal kevesebben adtak. Májushoz képest pedig 10 százalékponttal csökkent a kormány munkájának társadalmi támogatottsága.

Lukasz Pawlowski, az OGB igazgatója az X-en közzétett videójában leszögezte: az augusztusi felmérési eredmény eddig a legrosszabb, amelyet a 2023 őszén hivatalba lépett Tusk-kormány elért. Kiemelte: fél évi kormányzás után, tavaly áprilisban még csak négy százalékpontos különbség volt a negatív (40 százalék) és a pozitív véleményt (36 százalék) mondók között.

Az OGB igazgatója azt is kiemelte: a fő kormánykoalíciós erő, a Polgári Koalíció választói közül a válaszadók 65 százaléka nyilvánított pozitív véleményt a kabinet munkájáról. A további három koalíciós partner hívei körében viszont 50 százaléknál alacsonyabb volt a pozitív értékelések aránya: a Lengyel Parasztpárt választói közül 33 százalék, a Baloldal választói közül 28 százalék, a Lengyelország 2050 párt hívei körében pedig 24 százalék volt jó véleménnyel a kormány munkájáról.

Pawlowski rámutatott továbbá: a legújabb felmérésben az is tükröződik, hogy augusztus elején botrány tört ki a nemzeti helyreállítási terv eszközeinek odaítélésében észlelt szabálytalanságok miatt.

A lengyel helyreállítási terv hivatalos honlapján közzétett adatok szerint több lengyelországi szállodának és vendéglátóipari cégnek például jachtok, szaunák, szoláriumok vásárlására ítélték oda az uniós eszközöket. Az ügyet a lengyel, valamint az európai ügyészség vizsgálja. Katarzyna Pelczynska-Nalecz fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős miniszter elrendelte a helyreállítási eszközök kifizetésének felfüggesztését az ügy kivizsgálásáig.

(MTI)