2026. május 15. 07:37

Bocsánatot kért a Tisza képviselője, amiért ráült a Parlament egyik padsorának a tetejére

Elnézést kért a tettéért Ruzsa Diána, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, miután ráült a Parlament egyik padsorának a tetejére. A cselekedetet a Pesti Srácok egyik munkatársa vette észre.

„Tyúkólat csinálnak az Országgyűlésből a tiszás pipik” – írta ki a közösségi oldalára Dezse-Zelenka Dóra. A Pesti Srácok újságírója egy képet tett közzé, amelyen az figyelhető meg, hogy Ruzsa Diána, a Tisza Párt országgyűlési képviselője az egyik padsor tetejére ült rá. A tettét számos megjegyzéssel jellemezte az újságíró.

„Sajnálom. Hiba volt. Egyetlen rossz pillanat is elég ahhoz, hogy az ember olyat tegyen vagy mutasson, ami méltatlan egy közösséghez, egy feladathoz vagy a bizalomhoz, amit másoktól kapott. Megtanultam ebből” – írta ki a közösségi oldalára a parlamenti képviselő.

„Nem kifogásokat keresek, hanem vállalom a felelősséget azért, ami történt. Értem a kritikát, és azt is, miért okozott csalódást sokaknak. A jövőben jobban fogok figyelni arra, hogy a viselkedésem minden helyzetben tükrözze azt a tiszteletet és komolyságot, amit ez a szerep megkövetel. Köszönöm azoknak is, akik őszintén szóltak. Elnézést” – tette hozzá Ruzsa Diána.

A politikai pályafutása előtt kardiológusként tevékenykedő Ruzsa Diána a szavazatok 62,97 százalékát megszerezve diadalmaskodott a Baranya vármegyei egyes számú egyéni választókerületben, írja az Index.