2026. május 15. 09:08

NAV: az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképp foglalkozniuk kell a bevallással

Május 20. az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje; akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá - figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az újítás jelentősen leegyszerűsíti az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba.

Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-ig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfafizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be szja-bevallását - ismertette a NAV.

A mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtaniuk, ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevételük nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelmük nem volt. Ellenben, ha az őstermelői bevételük meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehetnek eleget bevallási kötelezettségének.

A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen. Akinek nincs az azonosításhoz szükséges DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, érdemes most regisztrálnia, hiszen erre a későbbiekben is szükség lehet az online ügyintézéshez - hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

(MTI)