Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. május 15. 14:50 ::

Megszűnik a Hitel folyóirat, mert egyetlen forinttal sem támogatta az NKA - kellett a pénz Kis Grófónak, Győzikének és Mágának

Megszűnik a Hitel című irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat - jelentette be az orgánum Facebook-oldalán Papp Endre főszerkesztő pénteken.



Ezek jelentették a kultúrát a Fidesznek

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Anyanyelvi Kollégiuma egyetlen forinttal sem támogatta a Hitel folyóirat 2026-os kiadását - írta a bejegyzésben, majd úgy folytatta: ezen döntés következményeként kiadójuk azonnali hatállyal megszüntette a lap megjelentetését.

"A kollégiumi ítélkezők közvetlenül segítették elő az egyelőre felfoghatatlan véget" - értékelt a főszerkesztő, aki a történteket abszurdnak nevezte.

Az 1988-ban alapított Hitelt a Hitel Könyvkiadó adja ki, amelynek tulajdonosa a Libri-Bookline Zrt., annak pedig 2023 óta 98,41 százalékos többségi tulajdonosa a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC).

(MTI)

Korábban írtuk: